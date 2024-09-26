64-річний чоловік підірвався на протипіхотній міні в міському парку в Херсоні – ОВА

У Херсоні 64-річного місцевого жителя ушпиталили після того, як він наступив на протипіхотну міну "Лепесток" у парковій зоні Дніпровського району міста.

Джерело: Херсонська ОВА, очільник Херсонської МВА Роман Мрочко в Telegram

Пряма мова Мрочка: "Ушпиталено 64-річного чоловіка, який наступив на вибуховий пристрій "лепесток" у парковій зоні Дніпровського району міста близько 11.30. У нього вибухова травма і уламкові поранення".

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Деталі: В ОВА повідомили, що близько 11:30 росіяни атакували з дрона Кіндійку. Внаслідок скидання вибухівки 53-річний чоловік отримав вибухову травму та уламкові поранення рук.

Також неподалік тролейбуса в Дніпровському районі російські військові скинули вибухівку з безпілотника. В тролейбусі було вибито скло.

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