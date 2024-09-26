64-летний мужчина подорвался на противопехотной мине в городском парке в Херсоне – ОВА
В Херсоне 64-летнего местного жителя госпитализировали после того, как он наступил на противопехотную мину "Лепесток" в парковой зоне Днепровского района города.
Источник: Херсонская ОВА, глава Херсонской МВА Роман Мрочко в Telegram
Прямая речь Мрочко: "Госпитализирован 64-летний мужчина, который наступил на взрывное устройство "лепесток" в парковой зоне Днепровского района города около 11.30. У него взрывная травма и осколочные ранения".
Детали: В ОВА сообщили, что около 11:30 россияне атаковали с дрона Киндейку. В результате сброса взрывчатки 53-летний мужчина получил взрывную травму и осколочные ранения рук.
Также неподалеку троллейбуса в Днепровском районе российские военные сбросили взрывчатку с беспилотника. В троллейбусе было выбито стекло.
Напомним:
- В среду утром 25 сентября российские оккупанты атаковали Херсон. Трое жителей поселка Антоновка получили травмы в результате атаки дронов, еще один человек пострадал в результате обстрела Центрального района города.
- В ночь на 25 сентября российские войска нанесли авиационный удар по школе в Миловской общине Бериславского района Херсонской области.
- 24 сентября российские военные ударили беспилотником по Бериславу в Херсонской области, в результате чего погиб 60-летний мужчина, женщина 70 лет получила ранения.