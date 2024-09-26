64-летний мужчина подорвался на противопехотной мине в городском парке в Херсоне – ОВА

В Херсоне 64-летнего местного жителя госпитализировали после того, как он наступил на противопехотную мину "Лепесток" в парковой зоне Днепровского района города.

Источник: Херсонская ОВА, глава Херсонской МВА Роман Мрочко в Telegram

Прямая речь Мрочко: "Госпитализирован 64-летний мужчина, который наступил на взрывное устройство "лепесток" в парковой зоне Днепровского района города около 11.30. У него взрывная травма и осколочные ранения".

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Детали: В ОВА сообщили, что около 11:30 россияне атаковали с дрона Киндейку. В результате сброса взрывчатки 53-летний мужчина получил взрывную травму и осколочные ранения рук.

Также неподалеку троллейбуса в Днепровском районе российские военные сбросили взрывчатку с беспилотника. В троллейбусе было выбито стекло.

Напомним:

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