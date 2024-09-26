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Офіс генпрокурора каже, що знайшов нардепа Дмитрука та готує його екстрадицію

"Українська правда"Четвер, 26 вересня 2024, 17:37
Офіс генпрокурора каже, що знайшов нардепа Дмитрука та готує його екстрадицію
Скриншот з Instagram stories Дмитрука

Офіс генерального прокурора заявив, що встановив місцезнаходження народного депутата Артема Дмитрука та готує матеріали для його екстрадиції.

Джерело: пресслужба Офісу генпрокурора

Дослівно: "У межах співпраці з компетентними органами іноземної країни Офіс Генпрокурора готує матеріали для видачі (екстрадиції) народного депутата України, який перебуває у розшуку у зв’язку з переховуванням від органів правосуддя в Україні.

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Наразі місцезнаходження депутата встановлено та судом йому визначено міру запобіжного заходу".

Деталі: В ОГП нагадали, що Артема Дмитрука підозрюють у вчиненні нападів групою осіб на правоохоронця та військового, замаху на викрадення вогнепальної зброї, спричинення потерпілому середньої тяжкості тілесних ушкоджень та хуліганстві.

Нагадаємо: 

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  • 25 серпня стало відомо, що позафракційний народний депутат Артем Дмитрук, який в Україні захищав церкву Московського патріархату, незаконно виїхав за кордон.
  • Генеральний прокурор Андрій Костін 25 серпня повідомив про підозру цьому чинному народному депутату України в участі у нападах на громадян, у тому числі правоохоронця, замаху на викрадення вогнепальної зброї тощо.
  • Сам Дмитрук перед виїздом заявляв, що йому "погрожують і переслідують через переконання". 29 серпня підозрюваного у нападах на військового та правоохоронця народного депутата України Артема Дмитрука оголосили у розшук.
  • 2 вересня правоохоронці повідомили про підозру трьом особам, які незаконно переправили підозрюваного у нападах на громадян народного депутата Артема Дмитрука через державний кордон до Придністров’я.
  • Оголошений в розшук нардеп-втікач Дмитрук дав інтервʼю британському виданню The Independent в якому заявив, що мав постати перед Вестмінстерським магістратським судом Лондона, щоб оскаржити запит на екстрадицію від українського уряду.

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