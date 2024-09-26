Офіс генпрокурора каже, що знайшов нардепа Дмитрука та готує його екстрадицію

Офіс генерального прокурора заявив, що встановив місцезнаходження народного депутата Артема Дмитрука та готує матеріали для його екстрадиції.

Джерело: пресслужба Офісу генпрокурора

Дослівно: "У межах співпраці з компетентними органами іноземної країни Офіс Генпрокурора готує матеріали для видачі (екстрадиції) народного депутата України, який перебуває у розшуку у зв’язку з переховуванням від органів правосуддя в Україні.

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Наразі місцезнаходження депутата встановлено та судом йому визначено міру запобіжного заходу".

Деталі: В ОГП нагадали, що Артема Дмитрука підозрюють у вчиненні нападів групою осіб на правоохоронця та військового, замаху на викрадення вогнепальної зброї, спричинення потерпілому середньої тяжкості тілесних ушкоджень та хуліганстві.

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