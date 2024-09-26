Офис генпрокурора говорит, что нашел нардепа Дмитрука и готовит его экстрадицию

Офис генерального прокурора заявил, что установил местонахождение народного депутата Артема Дмитрука и готовит материалы для его экстрадиции.

Источник: пресс-служба Офиса генпрокурора

Дословно: "В рамках сотрудничества с компетентными органами иностранного государства Офис Генпрокурора готовит материалы для выдачи (экстрадиции) народного депутата Украины, который находится в розыске в связи с сокрытием от органов правосудия в Украине.

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Сейчас местонахождение депутата установлено и судом ему определена мера пресечения".

Детали: В ОГП напомнили, что Артема Дмитрука подозревают в совершении нападений группой лиц на полицейского и военного, покушении на похищение огнестрельного оружия, причинении потерпевшему средней тяжести телесных повреждений и хулиганстве.

Напомним:

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