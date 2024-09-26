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Офис генпрокурора говорит, что нашел нардепа Дмитрука и готовит его экстрадицию

"Украинская правда"Четверг, 26 сентября 2024, 17:37
Офис генпрокурора говорит, что нашел нардепа Дмитрука и готовит его экстрадицию

Офис генерального прокурора заявил, что установил местонахождение народного депутата Артема Дмитрука и готовит материалы для его экстрадиции.

Источник: пресс-служба Офиса генпрокурора

Дословно: "В рамках сотрудничества с компетентными органами иностранного государства Офис Генпрокурора готовит материалы для выдачи (экстрадиции) народного депутата Украины, который находится в розыске в связи с сокрытием от органов правосудия в Украине.

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Сейчас местонахождение депутата установлено и судом ему определена мера пресечения".

Детали: В ОГП напомнили, что Артема Дмитрука подозревают в совершении нападений группой лиц на полицейского и военного, покушении на похищение огнестрельного оружия, причинении потерпевшему средней тяжести телесных повреждений и хулиганстве.

Напомним: 

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  • 25 августа стало известно, что внефракционный народный депутат Артем Дмитрук, который в Украине защищал церковь Московского патриархата, незаконно выехал за границу.
  • Генеральный прокурор Андрей Костин 25 августа сообщил о подозрении этому действующему народному депутату Украины в участии в нападениях на граждан, в том числе правоохранителя, покушении на похищение огнестрельного оружия и тому подобное.
  • Сам Дмитрук перед выездом заявлял, что ему "угрожают и преследуют из-за убеждений". 29 августа подозреваемого в нападениях на военного и правоохранителя народного депутата Украины Артема Дмитрука объявили в розыск.
  • 2 сентября правоохранители сообщили о подозрении трем лицам, которые незаконно переправили подозреваемого в нападениях на граждан народного депутата Артема Дмитрука через государственную границу в Приднестровье.
  • Объявленный в розыск беглый нардеп Дмитрук дал интервью британскому изданию The Independent в котором заявил, что должен был предстать перед Вестминстерским магистратским судом Лондона, чтобы обжаловать запрос на экстрадицию от украинского правительства.

границаВерховная Радавойна
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