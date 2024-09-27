Росіяни завдали ракетного удару по Дніпру: є руйнування  

Російські окупанти уночі 27 вересня завдали ракетного удару по Дніпру, внаслідок чого є пошкодження на території промислового об’єкту і спалахнула пожежа.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова очільника області: "Після опівночі російська армія завдала ракетного удару по Дніпру. Є руйнування на території промислового об’єкту. Виникла пожежа, яку рятувальники загасили. Люди не постраждали".

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Деталі: Били загарбники також по Нікополю і Марганецькій громаді. Зокрема, застосовували дрон-камікадзе та важку артилерію.

Внаслідок російської атаки пошкоджена інфраструктура, але минулося без постраждалих.

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