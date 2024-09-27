Росіяни завдали ракетного удару по Дніпру: є руйнування
П'ятниця, 27 вересня 2024, 09:05
Російські окупанти уночі 27 вересня завдали ракетного удару по Дніпру, внаслідок чого є пошкодження на території промислового об’єкту і спалахнула пожежа.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram
Пряма мова очільника області: "Після опівночі російська армія завдала ракетного удару по Дніпру. Є руйнування на території промислового об’єкту. Виникла пожежа, яку рятувальники загасили. Люди не постраждали".
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Деталі: Били загарбники також по Нікополю і Марганецькій громаді. Зокрема, застосовували дрон-камікадзе та важку артилерію.
Внаслідок російської атаки пошкоджена інфраструктура, але минулося без постраждалих.
Передісторія:
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- Раніше Повітряні сили ЗСУ інформували про атаку безпілотників на Одеську область уночі 27 вересня.
- У Дніпрі, Запоріжжі та Одесі лунали вибухи.
- В Ізмаїлі також було чутно вибухи. Вранці стало відомо, що 3 людини загинули та ще 11 постраждали внаслідок ранкового удару росіян по місту Ізмаїл.