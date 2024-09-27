Россияне нанесли ракетный удар по Днепру: есть разрушения  

Российские оккупанты ночью 27 сентября нанесли ракетный удар по Днепру, в результате чего есть повреждения на территории промышленного объекта и вспыхнул пожар.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь главы области: "После полуночи российская армия нанесла ракетный удар по Днепру. Есть разрушения на территории промышленного объекта. Возник пожар, который спасатели потушили. Люди не пострадали".

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Детали: Били захватчики также по Никополю и Марганецкой общине. В частности, применяли дрон-камикадзе и тяжелую артиллерию.

Вследствие российской атаки повреждена инфраструктура, но обошлось без пострадавших.

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