Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне нанесли ракетный удар по Днепру: есть разрушения  

Ирина БалачукПятница, 27 сентября 2024, 09:05
Россияне нанесли ракетный удар по Днепру: есть разрушения  
Фото иллюстративное из Telegram ГСЧС

Российские оккупанты ночью 27 сентября нанесли ракетный удар по Днепру, в результате чего есть повреждения на территории промышленного объекта и вспыхнул пожар.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь главы области: "После полуночи российская армия нанесла ракетный удар по Днепру. Есть разрушения на территории промышленного объекта. Возник пожар, который спасатели потушили. Люди не пострадали".

Реклама:

Детали: Били захватчики также по Никополю и Марганецкой общине. В частности, применяли дрон-камикадзе и тяжелую артиллерию.

Вследствие российской атаки повреждена инфраструктура, но обошлось без пострадавших.

Предыстория:

РЕКЛАМА:

Днепрракетный удар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Глава Минобороны Польши: Украина не вступит в ЕС, пока не решится вопрос Волынской трагедии

Украина просит трибунал в Гааге обязать Россию демонтировать Керченский мост

Пентагон: НАТО не будет сбивать ракеты и дроны над Украиной, потому что это "втягивание в войну"

ISW: Российское наступление достигнет кульминации в ближайшее время

видеоИзраиль нанес удар по Бейруту: целью мог быть преемник Насраллы

фотоЖурналисты установили, где в центре Лондона живет беглый нардеп Дмитрук

Все новости...
Днепр
Россияне ударили по зданию образовательного центра в Днепре: пострадал 19-летний юноша
Красный Крест в Днепре приостановит работу после удара по своей миссии
Удар россиян по Днепру: количество раненых возросло до 6
Последние новости
10:35
Силы обороны поразили нефтебазу в Воронежской области РФ
10:31
видеоГУР: В Новосибирске сожгли отделение ФСБ
10:24
Футбол"Челси" с Мудриком разобрался с "Гентом", "Омония" Безуса разгромила "Викингур" в 1 туре Лиги конференций
10:22
Байден оценил вероятность широкомасштабной войны на Ближнем Востоке
10:06
Германия против введения тарифов ЕС на китайские электромобили - Reuters
10:05
В Австрии начинаются консультации по формированию правительства после триумфа ультраправых
10:00
На Херсонщине из-за ночной российской атаки погиб человек, еще двое пострадали
09:54
Производитель гаубиц CAESAR подписал контракт на поставку 12 САУ Украине
09:41
Нефть демонстрирует самый большой недельный рост с начала 2023 года: при чем тут Израиль
09:40
Могут "улыбаться": ученые выяснили, как общаются дельфины
Все новости...
Реклама:
Реклама: