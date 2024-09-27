Зеленський повернеться зі США без дозволу на удари ракетами вглиб Росії – The Times
Президент України Володимир Зеленський завершить візит до США без дозволу на використання західних далекобійних ракет для ударів вглиб по території Росії.
Джерело: The Times
Деталі: Видання зазначає, що в ході свого візиту до США Зеленських просив президента США Джо Байдена і віцепрезиденку Камалу Гарріс зняти обмеження на використання ракет Storm Shadow і ATACMS для ударів по російських військових цілях розташованих глибоко на території Росії.
Дослівно: "Однак не було оголошено про зміну позиції Вашингтона щодо використання ракет дальнього радіусу дії і це сталося менш ніж через 24 години після того, як президент Путін попередив, що масштабна повітряна атака на Росію з боку підтримуваної Заходом України може спровокувати ядерну відповідь".
Деталі: Попри це, Байден підтвердив подальшу підтримку України, оголосивши про пакет військової допомоги на суму близько 8 мільярдів доларів, який включає перші поставки високоточних плануючих бомб JSOW для ураження російських сил на відстані до 70 миль (~112 кілометрів – ред.).
Під час візиту до Капітолійського пагорба Зеленський також обговорив необхідність надання Україні дозволу на використання ракет дальнього радіусу дії з американськими сенаторами, включаючи Ліндсі Грема, який підтримав це прохання.
Передісторія:
- У четвер 26 вересня президент США Джо Байден оголосив про різке збільшення безпекової допомоги для України, пообіцявши виділити на зброю у найближчі місяці майже 8 мільярдів доларів.
- У середу 25 вересня США оголосили про надання Україні нового пакета військової допомоги на суму 375 мільйонів доларів.
- Російський лідер Владімір Путін 25 вересня, що Росія розширить умови, за яких вона готова застосувати ядерну зброю.