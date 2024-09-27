Зеленский вернется из США без разрешения на удары ракетами вглубь России – The Times

Президент Украины Владимир Зеленский завершит визит в США без разрешения на использование западных дальнобойных ракет для ударов вглубь по территории России.

Источник: The Times

Детали: Издание отмечает, что в ходе своего визита в США Зеленских просил президента США Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис снять ограничения на использование ракет Storm Shadow и ATACMS для ударов по российским военным целям расположенных глубоко на территории России.

Реклама:

Дословно: "Однако не было объявлено об изменении позиции Вашингтона в отношении использования ракет дальнего радиуса действия и это произошло менее чем через 24 часа после того, как президент Путин предупредил, что масштабная воздушная атака на Россию со стороны поддерживаемой Западом Украины может спровоцировать ядерный ответ".

Детали: Несмотря на это, Байден подтвердил дальнейшую поддержку Украины, объявив о пакете военной помощи на сумму около 8 миллиардов долларов, который включает первые поставки высокоточных планирующих бомб JSOW для поражения российских сил на расстоянии до 70 миль (~112 километров - ред.).

Во время визита на Капитолийский холм Зеленский также обсудил необходимость предоставления Украине разрешения на использование ракет дальнего радиуса действия с американскими сенаторами, включая Линдси Грэма, который поддержал эту просьбу.

РЕКЛАМА:

Предыстория: