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Зеленский вернется из США без разрешения на удары ракетами вглубь России – The Times

"Украинская правда"Пятница, 27 сентября 2024, 14:42
Зеленский вернется из США без разрешения на удары ракетами вглубь России – The Times
Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский завершит визит в США без разрешения на использование западных дальнобойных ракет для ударов вглубь по территории России.

Источник: The Times

Детали: Издание отмечает, что в ходе своего визита в США Зеленских просил президента США Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис снять ограничения на использование ракет Storm Shadow и ATACMS для ударов по российским военным целям расположенных глубоко на территории России. 

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Дословно: "Однако не было объявлено об изменении позиции Вашингтона в отношении использования ракет дальнего радиуса действия и это произошло менее чем через 24 часа после того, как президент Путин предупредил, что масштабная воздушная атака на Россию со стороны поддерживаемой Западом Украины может спровоцировать ядерный ответ".

Детали: Несмотря на это, Байден подтвердил дальнейшую поддержку Украины, объявив о пакете военной помощи на сумму около 8 миллиардов долларов, который включает первые поставки высокоточных планирующих бомб JSOW для поражения российских сил на расстоянии до 70 миль (~112 километров - ред.).

Во время визита на Капитолийский холм Зеленский также обсудил необходимость предоставления Украине разрешения на использование ракет дальнего радиуса действия с американскими сенаторами, включая Линдси Грэма, который поддержал эту просьбу.

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Предыстория: 

  • В четверг 26 сентября президент США Джо Байден объявил о резком увеличении помощи по безопасности для Украины, пообещав выделить на оружие в ближайшие месяцы почти 8 миллиардов долларов.
  • В среду 25 сентября США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на сумму 375 миллионов долларов.
  • Российский лидер Владимир Путин 25 сентября, что Россия расширит условия, при которых она готова применить ядерное оружие.

оружиеСШАУкраина
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