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Нацгвардійці показали, як знищують ворожі дрони-шпигуни в повітрі

Валентина РоманенкоП'ятниця, 27 вересня 2024, 16:37
Нацгвардійці показали, як знищують ворожі дрони-шпигуни в повітрі
ілюстративне фото НГУ

Національна гвардія поділилася кадрами знищення російських розвідувальних безпілотників над лінією фронту.

Джерело: пресслужба НГУ

Деталі: Зазначається, що аеророзвідники 11 бригади імені Михайла Грушевського Національної гвардії майстерно знищують "очі" ворога прямо в повітрі.

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На оприлюдненому нині відео зафіксовано збиття п'ятьох дронів Zala-421, двох "Орлан-10", Supercam S350 та "Ланцета" військ РФ над лінією бойового зіткнення.

Що передувало: Представник Генштабу ЗСУ капітан Дмитро Лиховій на початку вересня зазначав, що російські БПлА дедалі частіше збиваються українськими FPV-дронами. Заа його словами, фіксувалися і випадки збиття FPV-дронами і ударних безпілотників ворога.

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На Бахмутському напрямку бійці підрозділу безпілотних сил 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" за допомогою FPV-дронів уразили 49 ворожих цілей за 17 днів.

безпілотникиНацгвардія
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