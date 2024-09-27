Нацгвардейцы показали, как уничтожают вражеские дроны-шпионы в воздухе
Национальная гвардия поделилась кадрами уничтожения российских разведывательных беспилотников над линией фронта.
Источник: пресс-служба НГУ
Детали: Отмечается, что аэроразведчики 11 бригады имени Михаила Грушевского Национальной гвардии мастерски уничтожают "глаза" врага прямо в воздухе.
На обнародованном ныне видео зафиксировано сбитие пяти дронов Zala-421, двух "Орлан-10", Supercam S350 и "Ланцета" войск РФ над линией боевого соприкосновения.
Что предшествовало: Представитель Генштаба ВСУ капитан Дмитрий Лиховий в начале сентября отмечал, что российские БПЛА все чаще сбиваются украинскими FPV-дронами. По его словам, фиксировались и случаи сбивания FPV-дронами и ударных беспилотников врага.
На Бахмутском направлении бойцы подразделения беспилотных сил 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" с помощью FPV-дронов поразили 49 вражеских целей за 17 дней.