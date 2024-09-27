Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Нацгвардейцы показали, как уничтожают вражеские дроны-шпионы в воздухе

Валентина РоманенкоПятница, 27 сентября 2024, 16:37
Нацгвардейцы показали, как уничтожают вражеские дроны-шпионы в воздухе
иллюстративное фото НГУ

Национальная гвардия поделилась кадрами уничтожения российских разведывательных беспилотников над линией фронта.

Источник: пресс-служба НГУ

Детали: Отмечается, что аэроразведчики 11 бригады имени Михаила Грушевского Национальной гвардии мастерски уничтожают "глаза" врага прямо в воздухе.

Реклама:

На обнародованном ныне видео зафиксировано сбитие пяти дронов Zala-421, двух "Орлан-10", Supercam S350 и "Ланцета" войск РФ над линией боевого соприкосновения.

Что предшествовало: Представитель Генштаба ВСУ капитан Дмитрий Лиховий в начале сентября отмечал, что российские БПЛА все чаще сбиваются украинскими FPV-дронами. По его словам, фиксировались и случаи сбивания FPV-дронами и ударных беспилотников врага.

РЕКЛАМА:

На Бахмутском направлении бойцы подразделения беспилотных сил 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" с помощью FPV-дронов поразили 49 вражеских целей за 17 дней.

беспилотникиНацгвардия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Глава Минобороны Польши: Украина не вступит в ЕС, пока не решится вопрос Волынской трагедии

Украина просит трибунал в Гааге обязать Россию демонтировать Керченский мост

Пентагон: НАТО не будет сбивать ракеты и дроны над Украиной, потому что это "втягивание в войну"

ISW: Российское наступление достигнет кульминации в ближайшее время

видеоИзраиль нанес удар по Бейруту: целью мог быть преемник Насраллы

фотоЖурналисты установили, где в центре Лондона живет беглый нардеп Дмитрук

Все новости...
беспилотники
ВСУ отбили штурм россиян в районе Песчаного: двигалось 50 единиц техники
Минобороны Румынии "решительно осудило" очередную атаку дронов РФ вблизи границы
СМИ: В Измаиле Одесской области прогремели взрывы
Последние новости
10:35
Силы обороны поразили нефтебазу в Воронежской области РФ
10:31
видеоГУР: В Новосибирске сожгли отделение ФСБ
10:24
Футбол"Челси" с Мудриком разобрался с "Гентом", "Омония" Безуса разгромила "Викингур" в 1 туре Лиги конференций
10:22
Байден оценил вероятность широкомасштабной войны на Ближнем Востоке
10:06
Германия против введения тарифов ЕС на китайские электромобили - Reuters
10:05
В Австрии начинаются консультации по формированию правительства после триумфа ультраправых
10:00
На Херсонщине из-за ночной российской атаки погиб человек, еще двое пострадали
09:54
Производитель гаубиц CAESAR подписал контракт на поставку 12 САУ Украине
09:41
Нефть демонстрирует самый большой недельный рост с начала 2023 года: при чем тут Израиль
09:40
Могут "улыбаться": ученые выяснили, как общаются дельфины
Все новости...
Реклама:
Реклама: