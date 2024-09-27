Нацгвардейцы показали, как уничтожают вражеские дроны-шпионы в воздухе

Национальная гвардия поделилась кадрами уничтожения российских разведывательных беспилотников над линией фронта.

Источник: пресс-служба НГУ

Детали: Отмечается, что аэроразведчики 11 бригады имени Михаила Грушевского Национальной гвардии мастерски уничтожают "глаза" врага прямо в воздухе.

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На обнародованном ныне видео зафиксировано сбитие пяти дронов Zala-421, двух "Орлан-10", Supercam S350 и "Ланцета" войск РФ над линией боевого соприкосновения.

Что предшествовало: Представитель Генштаба ВСУ капитан Дмитрий Лиховий в начале сентября отмечал, что российские БПЛА все чаще сбиваются украинскими FPV-дронами. По его словам, фиксировались и случаи сбивания FPV-дронами и ударных беспилотников врага.

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На Бахмутском направлении бойцы подразделения беспилотных сил 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" с помощью FPV-дронов поразили 49 вражеских целей за 17 дней.