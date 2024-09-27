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Армия обороны Израиля нанесла массированный удар по штабу и складах "Хезболлы" в Бейруте

Татьяна ОлейникПятница, 27 сентября 2024, 22:00
Армия обороны Израиля нанесла массированный удар по штабу и складах Хезболлы в Бейруте
Дым над Бейрутом после израильского удара 27 сентября. Фото - Getty Images

Армия обороны Израиля заявила, что нанесла удар по главному штабу "Хезболлы" в столице Ливана Бейруте.

Источник: Тһе Times of Israel со ссылкой на представителя ЦАХАЛа контр-адмирала Даниэля Хагари, AFP со ссылкой на источник, приближенный к "Хезболле", ЦАХАЛ

Детали: По словам представителя ЦАХАЛа, штаб был построен под гражданскими зданиями в пригороде Дахие, известном оплоте "Хезболлы" в Бейруте.

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Представитель ЦАХАЛа не указывает, был ли лидер "Хезболлы" Хасан Насралла целью атаки и присутствовал ли он на месте удара.

На кадрах, опубликованных ливанскими СМИ, видно, что удар был массированный.

В то же время агентство AFP со ссылкой на источник, приближенный к "Хезболле", сообщило, что Насралла "в порядке".

Ранее премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что Израиль продолжит обсуждать предложения о прекращении огня по Ливану в ближайшие дни.

Обновлено: Ночью 28 сентября ЦАХАЛ сообщил, что наносит точечные удары по складам оружия, которые принадлежит террористической организации "Хезболла" и которые находятся под гражданскими зданиями в районе Дахие в Бейруте.

Кроме того, истребители ЦАХАЛа нанесли удары по десяткам пусковых установок "Хезболлы", нацеленных на израильское гражданское население, а также по зданиям, в которых хранилось оружие, в нескольких районах на юге Ливана.

Позже ЦАХАЛ сообщил о ликвидации ряда главарей "Хезболлы".

Кроме того, Армия обороны Израиля заявила об уничтожении пусковых установок "Хезболлы" и других объектов группировки.

Предыстория: 

  • 17 сентября сотни бойцов "Хезболлы" в Бейруте и в других городах получили ранения из-за взрывов своих пейджеров, которые они использовали для связи. Ливан считает, что пейджеры взломаны и дистанционно взорваны Израилем. Погибли 12 человек, в том числе и члены группировки "Хезболла". Также известно о более 2700 раненых. 
  • Издание Reuters со ссылкой на высокопоставленного информатора в ливанских органах безопасности сообщило, что спецслужба Израиля "Моссад" заложила небольшое количество взрывчатки в 5000 тайваньских пейджеров, которые заказала ливанская группировка "Хезболла", за несколько месяцев до взрывов.
  • 18 сентября в Ливане снова прогремела серия взрывов. Сдетонировали устройства беспроводной связи – портативные радиоприемники и рации группировки "Хезболла".
  • 22 сентября президент Израиля Ицхак Герцог отрицал причастность страны к взрывам пейджеров и раций в Ливане.

ИзраильЛиван
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