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Кривий Ріг: під завалами шукають поліцейського

Роман ПетренкоСубота, 28 вересня 2024, 11:44
Кривий Ріг: під завалами шукають поліцейського
фото: прокуратура

У Кривому Розі продовжуються пошуки на місці удару 28 вересня по будівлі поліції.

Джерело: глава МВС Ігор Клименко

Деталі:  За наявною інформацією, ще один працівник може бути під завалами.

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Це вже другий день поспіль, коли українські поліцейські зазнають втрат серед особового складу.

Нагадаємо: У суботу поліцейський загинув під час повторного удару по лікарні в Сумах.

Троє людей загинули внаслідок російського ракетного удару по Кривому Розі.

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Кривий Рігобстрілполіція
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