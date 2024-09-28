Кривий Ріг: під завалами шукають поліцейського
Субота, 28 вересня 2024, 11:44
У Кривому Розі продовжуються пошуки на місці удару 28 вересня по будівлі поліції.
Джерело: глава МВС Ігор Клименко
Деталі: За наявною інформацією, ще один працівник може бути під завалами.
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Це вже другий день поспіль, коли українські поліцейські зазнають втрат серед особового складу.
Нагадаємо: У суботу поліцейський загинув під час повторного удару по лікарні в Сумах.
Троє людей загинули внаслідок російського ракетного удару по Кривому Розі.
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