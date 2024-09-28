Кривий Ріг: під завалами шукають поліцейського

У Кривому Розі продовжуються пошуки на місці удару 28 вересня по будівлі поліції.

Джерело: глава МВС Ігор Клименко

Деталі: За наявною інформацією, ще один працівник може бути під завалами.

Реклама:

Це вже другий день поспіль, коли українські поліцейські зазнають втрат серед особового складу.

Нагадаємо: У суботу поліцейський загинув під час повторного удару по лікарні в Сумах.

Троє людей загинули внаслідок російського ракетного удару по Кривому Розі.