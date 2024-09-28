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Кривой Рог: под завалами ищут полицейского

Роман ПетренкоСуббота, 28 сентября 2024, 11:44
Кривой Рог: под завалами ищут полицейского
фото: прокуратура

В Кривом Роге продолжаются поиски на месте удара 28 сентября по зданию полиции.

Источник: глава МВД Игорь Клименко

Детали: По имеющейся информации, еще один работник может быть под завалами.

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Это уже второй день подряд, когда украинские полицейские несут потери среди личного состава.

Напомним: В субботу полицейский погиб во время повторного удара по больнице в Сумах.

Три человека погибли в результате российского ракетного удара по Кривому Рогу.

Кривой Рогобстрелполиция
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