Удар по лікарні Сум: зросла кількість загиблих і поранених

Внаслідок ранкового удару російських військ по медичних закладах Сум, за даними ОВА, загинуло 9 осіб, 19 дістали поранень.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація, МВС України, Сумська обласна прокуратура, Офіс генпрокурора

наслідки удару по Сумах, фото ОВА

Дослівно ОВА: "Кількість загиблих від ранкового ворожого удару по медичним закладам Сум збільшилась.

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Наразі встановлено, що загинуло 9 людей, 12 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Деталі: Як повідомляє ОВА, росіяни здійснили три авіаційні удари із використанням БПЛА типу "Шахед", постраждали дві лікарні та багатоквартирні житлові будинки, які розташовані поряд. Водночас у повідомленнях МВС і прокуратури йдеться про один медичний заклад.

наслідки удару по Сумах, фото ОВА

У МВС повідомили, що з 9 загиблих один – співробітник Нацполіції. За даними МВС, постраждало 10 людей, серед яких також є один поліцейський.

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наслідки удару по Сумах, фото ОВА

Внаслідок вибухів частково зруйновано перекриття між першим та другим поверхами, а також четвертий поверх і дах чотириповерхової будівлі клінічної лікарні "Святого Пантелеймона". Тривають роботи з розбору завалів.

За даними прокуратури, загинуло 9 осіб, 13 дістали поранень.

наслідки удару по Сумах, фото ОВА

Оновлено: Офіс генпрокурора повідомив, що станом на 16:00 кількість поранених внаслідок авіаударів по медустанові Сум зросла до 19 осіб, 9 людей загинуло.

Що передувало: Уранці 28 вересня ворог двічі завдав удару по закладу охорони здоров’я в Сумах.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок російського удару "Шахедами" по одній із лікарень міста Суми загинуло 8 людей.