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Удар по больнице Сум: возросло количество погибших и раненых

Катерина ТищенкоСуббота, 28 сентября 2024, 16:14
Удар по больнице Сум: возросло количество погибших и раненых
последствия удара по Сумах, фото ГСЧС

В результате утреннего удара российских войск по медицинским учреждениям Сум, по данным ОГА, погибло 9 человек, 19 получили ранения.

Источник: Сумская областная военная администрация, МВД Украины, Сумская областная прокуратура, Офис генпрокурора

последствия удара по Сумах, фото ОВА
последствия удара по Сумах, фото ОВА

Дословно ОВА: "Количество погибших от утреннего вражеского удара по медицинским учреждениям Сум увеличилось.

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Установлено, что погибли 9 человек, 12 получили ранения различной степени тяжести".

Детали: Как сообщает ОВА, россияне осуществили три авиационных удара с использованием БПЛА типа "Шахед", пострадали две больницы и многоквартирные жилые дома, которые расположены рядом. В то же время в сообщениях МВД и прокуратуры говорится об одном медицинском учреждении.

последствия удара по Сумах, фото ОВА
последствия удара по Сумах, фото ОВА

В МВД сообщили, что из 9 погибших один – сотрудник Нацполиции. По данным МВД, пострадали 10 человек, среди которых также есть один полицейский.

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последствия удара по Сумах, фото ОВА
последствия удара по Сумах, фото ОВА

В результате взрывов частично разрушены перекрытия между первым и вторым этажами, а также четвертый этаж и крыша четырехэтажного здания клинической больницы "Святого Пантелеймона". Продолжаются работы по разбору завалов.

По данным прокуратуры, погибло 9 человек, 13 получили ранения.

последствия удара по Сумах, фото ОВА
последствия удара по Сумах, фото ОВА

Обновлено: Офис генпрокурора сообщил, что по состоянию на 16:00 количество раненых в результате авиаударов по медучреждению Сум возросло до 19 человек, 9 человек погибли.

Что предшествовало: Утром 28 сентября враг дважды нанес удар по учреждению здравоохранения в Сумах.

Позже президент Владимир Зеленский сообщил, что в результате российского удара "Шахедами" по одной из больниц города Сумы погибли 8 человек.

Сумывойна
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