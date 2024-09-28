Зеленський про візит до США: Отримали повну підтримку стратегії наближення миру
Президент Володимир Зеленський заявив, що у Сполучених Штатах українська делегація реалізувала "багато завдань", а в Конгресі отримала повну підтримку стратегії наближення миру.
Джерело: вечірнє звернення президента
Пряма мова: "Повертаємось додому зі Сполучених Штатів. Багато завдань за цей візит реалізували. Дякую президенту Байдену за найбільший за весь час пакет підтримки – майже 8 мільярдів доларів. Це зброя для фронту, і ППО для наших міст, і розширення тренувальної місії F-16.
Я представив План перемоги, і ми домовились, що вже незабаром у Німеччині у форматі "Рамштайну" обговоримо наші кроки разом із союзниками. Жовтень – час рішень…
Дякую Конгресу Сполучених Штатів за незмінну двопартійну підтримку і бажання нам допомогти – допомогти виграти. Сенатори, члени Палати представників – всі, хто бачить, як багато можемо зробити разом. Ми отримали повну підтримку стратегії наближення миру – миру завдяки силі".
Деталі: Зеленський наголосив, що провів зустрічі з обома кандидатами у президенти США.
На зустрічі з Камалою Гарріс, за його словами, "всі важливі акценти прозвучали". А Дональду Трампу Зеленський подякував за увагу до деталей Плану перемоги.
Пряма мова: "Дякую всім, хто допомагає зупиняти російський терор і хто розуміє, що лише силою можна примусити Росію поважати правила і дотримуватись базових документів світу. Життя базується на принципах і законі тоді, коли не можна його зруйнувати насильством. Саме тому так потрібна єдність. Єдність союзників, єдність світу, щоб зупинити Росію, цю війну і гарантувати справжній чесний мир. Мир, якого Україна хоче більше, ніж будь-хто у світі, і який обовʼязково буде".
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Передісторія:
- На тлі візиту Зеленського до США Джо Байден оголосив про різке збільшення безпекової допомоги для України, пообіцявши виділити на зброю у найближчі місяці майже $8 млрд, включно з Patriot і авіабомбами JSOW. Крім того, у середу США оголосили про надання Україні нового пакета військової допомоги на суму $375 млн.
- Байден перед зустріччю з Володимиром Зеленським у Білому домі заявив, що Росія не переможе у війні з Україною.
- Зеленський також зустрівся з двопартійною делегацією Сенату США та ознайомив їх із ключовими пунктами Плану перемоги.
- Зеленський також зустрівся з Камалою Гарріс і Дональдом Трампом.
- Речник президента Сергій Никифоров заявив, що під час візиту Володимира Зеленського до США американська сторона виявила "величезну зацікавленість" до Плану перемоги, незважаючи на протилежні повідомлення ЗМІ.