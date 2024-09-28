Зеленський про візит до США: Отримали повну підтримку стратегії наближення миру

Президент Володимир Зеленський заявив, що у Сполучених Штатах українська делегація реалізувала "багато завдань", а в Конгресі отримала повну підтримку стратегії наближення миру.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Повертаємось додому зі Сполучених Штатів. Багато завдань за цей візит реалізували. Дякую президенту Байдену за найбільший за весь час пакет підтримки – майже 8 мільярдів доларів. Це зброя для фронту, і ППО для наших міст, і розширення тренувальної місії F-16.

Реклама:

Я представив План перемоги, і ми домовились, що вже незабаром у Німеччині у форматі "Рамштайну" обговоримо наші кроки разом із союзниками. Жовтень – час рішень…

Дякую Конгресу Сполучених Штатів за незмінну двопартійну підтримку і бажання нам допомогти – допомогти виграти. Сенатори, члени Палати представників – всі, хто бачить, як багато можемо зробити разом. Ми отримали повну підтримку стратегії наближення миру – миру завдяки силі".

Деталі: Зеленський наголосив, що провів зустрічі з обома кандидатами у президенти США.

РЕКЛАМА:

На зустрічі з Камалою Гарріс, за його словами, "всі важливі акценти прозвучали". А Дональду Трампу Зеленський подякував за увагу до деталей Плану перемоги.

Пряма мова: "Дякую всім, хто допомагає зупиняти російський терор і хто розуміє, що лише силою можна примусити Росію поважати правила і дотримуватись базових документів світу. Життя базується на принципах і законі тоді, коли не можна його зруйнувати насильством. Саме тому так потрібна єдність. Єдність союзників, єдність світу, щоб зупинити Росію, цю війну і гарантувати справжній чесний мир. Мир, якого Україна хоче більше, ніж будь-хто у світі, і який обовʼязково буде".

Читайте також: Зеленський в американському пеклі: чому візит до США приніс стільки проблем і як їх вирішувати

Передісторія: