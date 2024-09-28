Зеленский о визите в США: Получили полную поддержку стратегии приближения мира

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Соединенных Штатах украинская делегация реализовала "много задач", а в Конгрессе получила полную поддержку стратегии приближения мира.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Возвращаемся домой из Соединенных Штатов. Много задач за этот визит реализовали. Спасибо президенту Байдену за самый большой за все время пакет поддержки – почти 8 миллиардов долларов. Это оружие для фронта, и ПВО для наших городов, и расширение тренировочной миссии F-16.

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Я представил План победы, и мы договорились, что уже вскоре в Германии в формате "Рамштайн" обсудим наши шаги вместе с союзниками. Октябрь – время решений...

Спасибо Конгрессу Соединенных Штатов за неизменную двухпартийную поддержку и желание нам помочь – помочь выиграть. Сенаторы, члены Палаты представителей – все, кто видит, как много можем сделать вместе. Мы получили полную поддержку стратегии приближения мира – мира благодаря силе".

Детали: Зеленский отметил, что провел встречи с обоими кандидатами в президенты США.

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На встрече с Камалой Харрис, по его словам, "все важные акценты прозвучали". А Дональда Трампа Зеленский поблагодарил за внимание к деталям Плана победы.

Прямая речь: "Спасибо всем, кто помогает останавливать российский террор и кто понимает, что только силой можно заставить Россию уважать правила и придерживаться базовых документов мира. Жизнь базируется на принципах и законе тогда, когда нельзя его разрушить насилием. Именно поэтому так нужно единство. Единство союзников, единство мира, чтобы остановить Россию, эту войну и гарантировать настоящий честный мир. Мир, которого Украина хочет больше, чем кто-либо в мире, и который обязательно будет".

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Предыстория: