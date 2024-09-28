Последствия удара по Сумах: 10 погибших, 22 раненых, из них 5 "тяжелых"

По состоянию на вечер субботы, в результате утреннего удара по Сумах погибли 10 человек, 22 человека получили ранения, из них 5 находятся в тяжелом состоянии.

Источник: Сумская областная военная администрация

место удара, фото ОВА

Дословно: "По состоянию на 20:00 28 сентября в результате вражеского авиационного удара по городу Сумы погибли 10 человек.

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Ранения различной степени тяжести получили 22 человека. Госпитализированы 15 человек, из которых 5 находятся в тяжелом состоянии. 7 пострадавших получают амбулаторное лечение".

Детали: В ОВА добавили, что все пациенты больницы, которая была повреждена врагом, эвакуированы в другие учреждения здравоохранения.

Что предшествовало: Утром 28 сентября враг дважды нанес удар по учреждению здравоохранения в Сумах.

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Ранее сообщалось о 9 погибших и 13 раненых. Известно, что пострадали две больницы и многоквартирные жилые дома, которые расположены рядом. Одно из медучреждений – клиническая больница "Святого Пантелеймона".