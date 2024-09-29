Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський каже, що отримав від Трампа "пряму інформацію" щодо підтримки України

Катерина ТищенкоНеділя, 29 вересня 2024, 00:15
Зеленський каже, що отримав від Трампа пряму інформацію щодо підтримки України
Зеленський і Трамп під час зустрічі у США, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що отримав від кандидата у президенти США Дональда Трампа "дуже пряму інформацію" про підтримку ним України.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю Fox News, записаному під час поїздки до США

Пряма мова: "Я отримав від Дональда Трампа дуже пряму інформацію, що він буде на нашому боці, що він буде підтримувати Україну. Було дуже багато деталей, які, я думаю, йому було дуже цікаво почути від мене напряму".

Реклама:

Деталі: Відповідаючи на питання журналіста, чи запитував його про щось Трамп, Зеленський сказав: "Так, звісно, багато".

Серед питань, які йому ставив Трамп, президент назвав такі: "Яка ситуація на полі бою?", "Як ви бачите підтримку від США?" і "Як ви думаєте, чому Путін почав це вторгнення?".

Водночас, за словами Зеленського, Трамп не піднімав у розмові питання про його поїздку до Пенсильванії, через яку спікер Палати представників США Майк Джонсон закликав Зеленського звільнити посла України в США Оксану Маркарову.

РЕКЛАМА:

На питання, чи має він плани звільнити Маркарову після вимоги спікера Палати представників, Зеленський сказав: "Я президент України і я можу обговорювати наших послів тільки зі спікером моєї країни. Це Конституція. Я не можу обговорювати це зі спікером Джонсоном, при всій повазі".

Що передувало: Трамп після зустрічі з Зеленським заявив, що виступає за "справедливий" мир для України, але утримався від конкретики щодо того, яку угоду про завершення війни між Росією та Україною вважав би справедливою.

Перед переговорами Трамп похвалив те, як Зеленський діяв під час спроби демократів у Конгресі оголосити йому імпічмент, та заявив, що у них "чудові відносини". Проте він одразу сказав те ж саме про свої відносини з правителем Росії і знову висловив впевненість, що зможе швидко зупинити війну

Разом з тим, після зустрічі з Зеленським Трамп заявив, що у разі його програшу на виборах війна в Україні переросте у Третю світову

Спікер Палати представників США Майк Джонсон оприлюднив лист на адресу президента Зеленського з ультимативними вимогами щодо звільнення посла України в США Оксани Маркарової. Спікер також не став зустрічатися з Зеленським.

Читайте також: Зеленський в американському пеклі: чому візит до США приніс стільки проблем і як їх вирішувати

ЗеленськийТрампСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський: Надійний мир можливий тільки без торгівлі суверенітетом чи територіями

У неділю в Києві та низці областей очікуються значні дощі

фотоСБУ проводить безпекові заходи в Сумах: можливі обмеження руху і огляд авто

Повітряні сили: Крім "Шахедів" росіяни все частіше запускають дрони невстановленого типу

відеоПрикордонники показали кадри боїв за газовидобувні вежі біля Зміїного

ЗМІ: Під Донецьком знищено шість офіцерів з Північної Кореї

Усі новини...
Зеленський
Зеленський про візит до США: Отримали повну підтримку стратегії наближення миру
Речник Зеленського: Першими про дозвіл на далекобійні удари по РФ дізнаються росіяни
У Зеленського кажуть, що США сприйняли План перемоги "з величезною зацікавленістю"
Останні новини
22:47
Росіяни найбільше атакують на Покровському та Курахівському напрямках – Генштаб
22:31
У Києві працює ППО
22:12
Саудівська Аравія розглядає можливість збільшення частки в Nintendo
22:08
Збірна України з футзалу зберегла 5 сходинку в оновленому рейтингу УЄФА
21:49
фотоВорожий дрон атакував рейсовий автобус на Сумщині: поранено пасажирів
21:48
П’ятеро сенаторів-республіканців дорікнули Орбану за дружбу з РФ і Китаєм
21:34
оновлюєтьсяРосіяни запустили ударні безпілотники з різних напрямків
21:22
фотоРосіяни двічі атакували село на Харківщині: є загиблий і поранений
21:07
футболЗбірна України втратила ще двох гравців перед матчами Ліги націй
20:53
Головний суперник Орбана зібрав акцію проти пропаганди під будівлею державного телеканалу
Усі новини...
Реклама:
Реклама: