Зеленський каже, що отримав від Трампа "пряму інформацію" щодо підтримки України

Зеленський і Трамп під час зустрічі у США, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що отримав від кандидата у президенти США Дональда Трампа "дуже пряму інформацію" про підтримку ним України.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю Fox News, записаному під час поїздки до США

Пряма мова: "Я отримав від Дональда Трампа дуже пряму інформацію, що він буде на нашому боці, що він буде підтримувати Україну. Було дуже багато деталей, які, я думаю, йому було дуже цікаво почути від мене напряму".

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Деталі: Відповідаючи на питання журналіста, чи запитував його про щось Трамп, Зеленський сказав: "Так, звісно, багато".

Серед питань, які йому ставив Трамп, президент назвав такі: "Яка ситуація на полі бою?", "Як ви бачите підтримку від США?" і "Як ви думаєте, чому Путін почав це вторгнення?".

Водночас, за словами Зеленського, Трамп не піднімав у розмові питання про його поїздку до Пенсильванії, через яку спікер Палати представників США Майк Джонсон закликав Зеленського звільнити посла України в США Оксану Маркарову.

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На питання, чи має він плани звільнити Маркарову після вимоги спікера Палати представників, Зеленський сказав: "Я президент України і я можу обговорювати наших послів тільки зі спікером моєї країни. Це Конституція. Я не можу обговорювати це зі спікером Джонсоном, при всій повазі".

Що передувало: Трамп після зустрічі з Зеленським заявив, що виступає за "справедливий" мир для України, але утримався від конкретики щодо того, яку угоду про завершення війни між Росією та Україною вважав би справедливою.

Перед переговорами Трамп похвалив те, як Зеленський діяв під час спроби демократів у Конгресі оголосити йому імпічмент, та заявив, що у них "чудові відносини". Проте він одразу сказав те ж саме про свої відносини з правителем Росії і знову висловив впевненість, що зможе швидко зупинити війну.

Разом з тим, після зустрічі з Зеленським Трамп заявив, що у разі його програшу на виборах війна в Україні переросте у Третю світову.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон оприлюднив лист на адресу президента Зеленського з ультимативними вимогами щодо звільнення посла України в США Оксани Маркарової. Спікер також не став зустрічатися з Зеленським.

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