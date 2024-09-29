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Зеленский говорит, что получил от Трампа "прямую информацию" о поддержке Украины

Катерина ТищенкоВоскресенье, 29 сентября 2024, 00:15
Зеленский говорит, что получил от Трампа прямую информацию о поддержке Украины
Зеленский и Трамп во время встречи в США, фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что получил от кандидата в президенты США Дональда Трампа "очень прямую информацию" о поддержке им Украины.

Источник: Зеленский в интервью Fox News, записанном во время поездки в США

Прямая речь: "Я получил от Дональда Трампа очень прямую информацию, что он будет на нашей стороне, что он будет поддерживать Украину. Было очень много деталей, которые, я думаю, ему было очень интересно услышать от меня напрямую".

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Детали: Отвечая на вопрос журналиста, спрашивал ли его о чем-то Трамп, Зеленский сказал: "Да, конечно, много".

Среди вопросов, которые ему задавал Трамп, президент назвал следующие: "Какова ситуация на поле боя?", "Как вы видите поддержку от США?" и "Как вы думаете, почему Путин начал это вторжение?".

В то же время, по словам Зеленского, Трамп не поднимал в разговоре вопрос о его поездке в Пенсильванию, из-за которой спикер Палаты представителей США Майк Джонсон призвал Зеленского уволить посла Украины в США Оксану Маркарову.

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На вопрос, имеет ли он планы уволить Маркарову после требования спикера Палаты представителей, Зеленский сказал: "Я президент Украины и я могу обсуждать наших послов только со спикером моей страны. Это Конституция. Я не могу обсуждать это со спикером Джонсоном, при всем уважении".

Что предшествовало: Трамп после встречи с Зеленским заявил, что выступает за "справедливый" мир для Украины, но воздержался от конкретики относительно того, какое соглашение о завершении войны между Россией и Украиной считал бы справедливым.

Перед переговорами Трамп похвалил то, как Зеленский действовал во время попытки демократов в Конгрессе объявить ему импичмент, и заявил, что у них "прекрасные отношения". Однако он сразу сказал то же самое о своих отношениях с правителем России и снова выразил уверенность, что сможет быстро остановить войну.

При этом после встречи с Зеленским Трамп заявил, что в случае его проигрыша на выборах война в Украине перерастет в Третью мировую.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон обнародовал письмо в адрес президента Зеленского с ультимативными требованиями об увольнении посла Украины в США Оксаны Маркаровой. Спикер также не стал встречаться с Зеленским.

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ЗеленскийТрампСША
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