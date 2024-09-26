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Майк Джонсон не зустрінеться з Зеленським, бо "дуже зайнятий"

Олена ІвашківЧетвер, 26 вересня 2024, 04:53
Майк Джонсон не зустрінеться з Зеленським, бо дуже зайнятий
Майк Джонсон, фото: Getty Images

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив у середу, що він не буде зустрічатися з президентом Володимиром Зеленським у четвер.

Джерело: пресконференція Джонсона, кореспондент "Голосу Америки" Катерина Лісунова у Facebook

На запитання, чи зустрінеться Джонсон з Зеленським, і якщо ні, то чи не через поїздку Зеленського до Пенсильванії, спікер відповів, що не зміг запланувати зустріч із Зеленським на цьому тижні, тому що був дуже зайнятий.

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Пряма мова Джонсона: "І я навіть не думаю, що буду в місті завтра. 

Але подивіться, що б я йому сказав, якби ми сіли, ми б поговорили про цей лист про посла

Я думаю, що це був жахливий розвиток подій, і він напружує відносини між двома країнами в дуже невдалий для України час, тому я шкодую про це".

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Деталі: У Зеленського на четвер у Конгресі США заплановано кілька зустрічей. О 9:00 у Сенаті закрита двопартійна зустріч. Сенатор Чак Шумер та сенатор Мітч Макконнелл супроводжуватимуть президента України до зали засідань. Зустріч триватиме близько 1-1,5 години.   

Об 11:00 у Палата представників Конгресу США також відбудеться закрита двопартійна зустріч у Комітеті з питань збройних сил. Очікується участь Грегорі Мікса та Майкла МакКола. Зустріч триватиме близько 1 години.

Передісторія:

  • На початку цього тижня Зеленський відвідав військовий завод у Скрентоні, який випускає металеві корпуси гостро необхідних українській армії снарядів калібру 155 мм.
  • BBC повідомляє, що Скрентон - це рідне місто президента Джо Байдена, а Пенсільванія - чи не головний зі штатів, що вирішують результат листопадових президентських виборів. У Скрентоні Зеленського зустрічали губернатор штату Джош Шапіро, сенатор від Пенсільванії Боб Кейсі та конгресмен Метт Картрайт. Усі вони демократи.
  • Усе це викликало помітне невдоволення у частини республіканців, які сприйняли поїздку українського президента в ключовий штат як форму передвиборчої агітації за їхніх суперників.
  • У четвер, як очікується, Зеленський відвідає Капітолій і зустрінеться із законодавцями від обох партій, але Джонсона серед них не буде.
  • Джонсон зіграв важливу роль в ухваленні у квітні (після багатомісячних зволікань) законопроєкту, що виділяв 61 млрд доларів на підтримку України та суміжні цілі. Найрадикальніші противники цього серед республіканців погрожували спікеру усуненням з посади, якщо він поставить цей законопроєкт на голосування; ініціатива щодо його усунення зрештою не пройшла.

США
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