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Рада підтримала включення Сил безпілотників у структуру ЗСУ

Анастасія ПроцВівторок, 3 вересня 2024, 14:29
Рада підтримала включення Сил безпілотників у структуру ЗСУ
Ілюстративне фото: Getty Images

Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт № 11507 про включення до окремих родів Збройних сил України нової структури — Сил безпілотних систем.

Джерело: народний депутат Ярослав Железняк

Деталі: За словами Железняка, за відповідне рішення проголосували 294 депутати.

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Передісторія:

  • 7 травня 2024 року Кабінет міністрів підтримав проєкт указу президента Володимира Зеленського, напрацьований Міноборони спільно з Генштабом, про створення окремого роду військ в ЗСУ – Сил безпілотних систем.
  • 10 червня Генштаб ЗСУ повідомив, що заступника головнокомандувача ЗСУ Вадима Сухаревського призначили командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ.
  • Кабінет міністрів 20 серпня схвалив законопроєкт, що утверджує існування Сил безпілотних систем. А також виділив 24 мільярди гривень на закупівлю безпілотників для Сил безпеки й оборони.
  • 2 вересня секретар оборонного комітету ВР Роман Костенко в коментарі "Українській правді" повідомив, що Верховна Рада незабаром розгляне законопроєкт, який утверджує існування Сил безпілотних систем.

Верховна Радаарміязаконодавство
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