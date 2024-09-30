Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія атакувала Миколаївщину: спалахнула пожежа на об'єкті критичної інфраструктури

Ірина БалачукПонеділок, 30 вересня 2024, 07:31
Росія атакувала Миколаївщину: спалахнула пожежа на об'єкті критичної інфраструктури
Фото ілюстративне з Telegram ДСНС

Внаслідок російської дронової атаки у Баштанському районі Миколаївської області виникла пожежа на об'єкті критичної інфраструктури, на місці працюють відповідні служби.

Джерело: голова ОВА Віталій Кім у Telegram

Пряма мова очільника області: "Вночі 30 вересня у районі внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на об'єкті критичної інфраструктури. Залучені всі необхідні служби для ліквідації наслідків".

Реклама:

Деталі: Інформація про постраждалих наразі уточнюється.

Кім додав, що сили ППО над областю збила 3 "Шахеди".

Передісторія:

РЕКЛАМА:

Миколаївська областьШахедППОпожежа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський: Надійний мир можливий тільки без торгівлі суверенітетом чи територіями

У неділю в Києві та низці областей очікуються значні дощі

фотоСБУ проводить безпекові заходи в Сумах: можливі обмеження руху і огляд авто

Повітряні сили: Крім "Шахедів" росіяни все частіше запускають дрони невстановленого типу

відеоПрикордонники показали кадри боїв за газовидобувні вежі біля Зміїного

ЗМІ: Під Донецьком знищено шість офіцерів з Північної Кореї

Усі новини...
Миколаївська область
"Укрзалізниця": Через обстріл закрито перегін "Долинська–Миколаїв"
Окупанти атакували енергооб’єкт на Миколаївщині: є відключення
Росіяни перетворили Кінбурнську косу на зону бойових дій: пожежі нищать заповідник
Останні новини
23:03
баскетболСуперліга: "Дніпро" розгромив "Кривбас", "Черкаські Мавпи" здолали "Запоріжжя"
22:47
Росіяни найбільше атакують на Покровському та Курахівському напрямках – Генштаб
22:31
У Києві працює ППО
22:12
Саудівська Аравія розглядає можливість збільшення частки в Nintendo
22:08
Збірна України з футзалу зберегла 5 сходинку в оновленому рейтингу УЄФА
21:49
фотоВорожий дрон атакував рейсовий автобус на Сумщині: поранено пасажирів
21:48
П’ятеро сенаторів-республіканців дорікнули Орбану за дружбу з РФ і Китаєм
21:34
оновлюєтьсяРосіяни запустили ударні безпілотники з різних напрямків
21:22
фотоРосіяни двічі атакували село на Харківщині: є загиблий і поранений
21:07
футболЗбірна України втратила ще двох гравців перед матчами Ліги націй
Усі новини...
Реклама:
Реклама: