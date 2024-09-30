Росія атакувала Миколаївщину: спалахнула пожежа на об'єкті критичної інфраструктури

Фото ілюстративне з Telegram ДСНС

Внаслідок російської дронової атаки у Баштанському районі Миколаївської області виникла пожежа на об'єкті критичної інфраструктури, на місці працюють відповідні служби.

Джерело: голова ОВА Віталій Кім у Telegram

Пряма мова очільника області: "Вночі 30 вересня у районі внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на об'єкті критичної інфраструктури. Залучені всі необхідні служби для ліквідації наслідків".

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Деталі: Інформація про постраждалих наразі уточнюється.

Кім додав, що сили ППО над областю збила 3 "Шахеди".

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