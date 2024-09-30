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Россия атаковала Николаевскую область: вспыхнул пожар на объекте критической инфраструктуры

Ирина БалачукПонедельник, 30 сентября 2024, 07:31
Россия атаковала Николаевскую область: вспыхнул пожар на объекте критической инфраструктуры
Фото иллюстративное из Telegram ГСЧС

В результате российской дроновой атаки в Баштанском районе Николаевской области возник пожар на объекте критической инфраструктуры, на месте работают соответствующие службы.

Источник: глава ОВА Виталий Ким в Telegram

Прямая речь главы области: "Ночью 30 сентября в районе в результате вражеской атаки возник пожар на объекте критической инфраструктуры. Привлечены все необходимые службы для ликвидации последствий".

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Детали: Информация о пострадавших пока уточняется.

Ким добавил, что силы ПВО над областью сбили 3 "Шахеды".

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Николаевская областьШахедПВОпожар
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