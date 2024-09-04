Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Цифрова трансформація України" – купуйте квитки на першу конференцію Mezha.Media

ОВА: 65 постраждалих від ракетного удару РФ по Полтаві перебувають у тяжкому стані

Євген КізіловСереда, 4 вересня 2024, 20:19
ОВА: 65 постраждалих від ракетного удару РФ по Полтаві перебувають у тяжкому стані
Філіп Пронін. Фото: ОВА

Після масованої ракетної атаки росіян на Полтаву 3 вересня 65 людей перебувають у важкому стані, 146 – у середньому, 87 – в легкому.

Джерело: голова Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін на пресконференції у середу

Деталі: За його словами, на місці удару задіяно 30 "швидких". Пацієнтам надають як стаціонарну, так і амбулаторну допомогу.

Реклама:

Ліквідація наслідків російського удару по території навчального закладу досі триває. Продовжують розбирати завали. Наразі відомо про 53 загиблих людей.

Що передувало: Вранці ДСНС повідомляла, що кількість людських жертв у Полтаві зросла до 53, рятувальники продовжують роботи, під завалами може перебувати ще до 5 людей.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Росіяни 3 вересня завдали удару по одному з навчальних закладів міста Полтава. Увечері 3 вересня повідомлялося про 51 загиблого і 271 пораненого.
  • У Полтавській області з 4 вересня оголосили триденну жалобу за загиблими внаслідок російського удару.
  • Сухопутні війська проводять розслідування щодо удару по одному з військових навчальних закладів Полтави, куди 3 вересня влучили ракети армії РФ.

Полтаваракетний ударжертвивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Керівник Бучанського ТЦК вніс заставу в 1 млн, але отримав нову підозру – в незаконному збагаченні

Бойові катери і ЗРК: Швеція анонсувала новий пакет допомоги Україні на 400 млн євро

У Польщі викрили диверсантів з РФ і Білорусі, які планували "кібервійну"

Найближчий час пройде без відключень світла, але є умова – нардеп

мапаСиноптики прогнозують дощі та осінню прохолоду

Мінкультури та Мінрозвику отримали нові назви

Усі новини...
Полтава
"Мій син у тяжкому стані": що відомо про постраждалих внаслідок обстрілу Полтави
У Полтаві вже 53 загиблих, під завалами шукають ще 5 людей – ДСНС
Надто багато тіл… Інститут зв'язку, Полтава
Останні новини
18:12
Більше половини українців погоджуються, що телемарафон більше не актуальний – опитування
18:05
ЄС треба 800 мільярдів євро інвестицій на рік, щоб зберегти конкурентоспроможність
17:26
Керівник Бучанського ТЦК вніс заставу в 1 млн, але отримав нову підозру – в незаконному збагаченні
17:20
Туреччину накрила хвиля банкрутств: закрилися тисячі компаній
17:13
Близько 70% видів тварин Австралії досі не відомі для науки: за рік вчені відкрили 750 нових
17:10
Молодим підприємцям доступні гранти до 150 тисяч: Уряд розширив "Власну справу"
17:06
Безпілотник РФ, який впав на території Латвії, був оснащений вибухівкою
17:03
футболПолтавська "Ворскла" дізналася суперниць у вирішальному матчі за вихід у групу жіночої Ліги чемпіонів
16:57
Бойові катери і ЗРК: Швеція анонсувала новий пакет допомоги Україні на 400 млн євро
16:54
У Харкові відкрилося більше бізнесів, ніж закрилося з початку 2024 року
Усі новини...
Реклама:
Реклама: