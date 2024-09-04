ОВА: 65 постраждалих від ракетного удару РФ по Полтаві перебувають у тяжкому стані
Середа, 4 вересня 2024, 20:19
Після масованої ракетної атаки росіян на Полтаву 3 вересня 65 людей перебувають у важкому стані, 146 – у середньому, 87 – в легкому.
Джерело: голова Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін на пресконференції у середу
Деталі: За його словами, на місці удару задіяно 30 "швидких". Пацієнтам надають як стаціонарну, так і амбулаторну допомогу.
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Ліквідація наслідків російського удару по території навчального закладу досі триває. Продовжують розбирати завали. Наразі відомо про 53 загиблих людей.
Що передувало: Вранці ДСНС повідомляла, що кількість людських жертв у Полтаві зросла до 53, рятувальники продовжують роботи, під завалами може перебувати ще до 5 людей.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Росіяни 3 вересня завдали удару по одному з навчальних закладів міста Полтава. Увечері 3 вересня повідомлялося про 51 загиблого і 271 пораненого.
- У Полтавській області з 4 вересня оголосили триденну жалобу за загиблими внаслідок російського удару.
- Сухопутні війська проводять розслідування щодо удару по одному з військових навчальних закладів Полтави, куди 3 вересня влучили ракети армії РФ.