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Зеленський про операцію на Курщині: ЗСУ контролюють 1300 кв. км, РФ втратила понад 6 тис. солдат

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 6 вересня 2024, 11:54
Зеленський про операцію на Курщині: ЗСУ контролюють 1300 кв. км, РФ втратила понад 6 тис. солдат
Володимир Зеленський, фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський під час засідання контактної групи з питань оборони "Рамштайн" підбив підсумки першого місяці операції Збройних сил у Курській області Росії, яка розпочалася 6 серпня.

Джерело: трансляція виступу Зеленського на "Рамштайні"

Пряма мова Зеленського: "Сьогодні рівно місяць від початку нашої операції в Курській області Росії. Це прикордоння, з якого Путін готувався поширити війну на українську територію. Він готувався почати новий наступ проти нашого міста Суми. Ми перегорнули гру і витискаємо війну на територію Росії завдяки нашому контрнаступу".

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Деталі: Президент розповів, що на даний час ЗСУ контролюють 1300 квадратних кілометрів у Курській області, де знаходяться понад 100 населених пунктів.

"Значна частина цієї території була просто покинута російським військами. Вони просто втекли, коли побачили наближення наших військ", - сказав Зеленський.

Також, зазначив президент, протягом першого місяця військової операції на Курщині російські війська втратили приблизно 6 тисяч солдатів убитими та пораненими.

ВІДЕО ДНЯ

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Передісторія:

  • Українська операція у Курській області розпочалася 6 серпня. 10 серпня, на п'ятий день наступу української армії вглиб Росії, президент Володимир Зеленський визнав: Україна витиснула війну на землю агресора.
  • 27 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що з початку операції у Курській області Росії, Україна взяла у полон 594 ворожі солдати і контролює понад 100 населених пунктів, або 1294 кв км.
  • За словами президента Володимира Зеленського, такі дії мають на меті створити буферну зону, щоб стати на заваді російським військовим операціям проти України. 
  • Правитель Росії Володимир Путін наполегливо продовжує применшувати результати успішної української операції на Курщині, намагаючись всіляко переконати російське суспільство, що контроль ЗСУ над сотнею населених пунктів у РФ нібито нічого не означає. Але 5 вересня заявив, що "священний обов'язок" російських солдатів – відвоювати назад частину Курської області РФ, яку зараз контролюють українські військові.
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що через успіх курської операції ЗСУ Росія перекинула у Курську область РФ 60 тисяч своїх військових.

ЗеленськийКурська область війнаРосія
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