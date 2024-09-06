Зеленський про операцію на Курщині: ЗСУ контролюють 1300 кв. км, РФ втратила понад 6 тис. солдат

Президент Володимир Зеленський під час засідання контактної групи з питань оборони "Рамштайн" підбив підсумки першого місяці операції Збройних сил у Курській області Росії, яка розпочалася 6 серпня.

Джерело: трансляція виступу Зеленського на "Рамштайні"

Пряма мова Зеленського: "Сьогодні рівно місяць від початку нашої операції в Курській області Росії. Це прикордоння, з якого Путін готувався поширити війну на українську територію. Він готувався почати новий наступ проти нашого міста Суми. Ми перегорнули гру і витискаємо війну на територію Росії завдяки нашому контрнаступу".

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Деталі: Президент розповів, що на даний час ЗСУ контролюють 1300 квадратних кілометрів у Курській області, де знаходяться понад 100 населених пунктів.

"Значна частина цієї території була просто покинута російським військами. Вони просто втекли, коли побачили наближення наших військ", - сказав Зеленський.

Також, зазначив президент, протягом першого місяця військової операції на Курщині російські війська втратили приблизно 6 тисяч солдатів убитими та пораненими.

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