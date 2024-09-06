Зеленський про операцію на Курщині: ЗСУ контролюють 1300 кв. км, РФ втратила понад 6 тис. солдат
Президент Володимир Зеленський під час засідання контактної групи з питань оборони "Рамштайн" підбив підсумки першого місяці операції Збройних сил у Курській області Росії, яка розпочалася 6 серпня.
Джерело: трансляція виступу Зеленського на "Рамштайні"
Пряма мова Зеленського: "Сьогодні рівно місяць від початку нашої операції в Курській області Росії. Це прикордоння, з якого Путін готувався поширити війну на українську територію. Він готувався почати новий наступ проти нашого міста Суми. Ми перегорнули гру і витискаємо війну на територію Росії завдяки нашому контрнаступу".
Деталі: Президент розповів, що на даний час ЗСУ контролюють 1300 квадратних кілометрів у Курській області, де знаходяться понад 100 населених пунктів.
"Значна частина цієї території була просто покинута російським військами. Вони просто втекли, коли побачили наближення наших військ", - сказав Зеленський.
Також, зазначив президент, протягом першого місяця військової операції на Курщині російські війська втратили приблизно 6 тисяч солдатів убитими та пораненими.
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Передісторія:
- Українська операція у Курській області розпочалася 6 серпня. 10 серпня, на п'ятий день наступу української армії вглиб Росії, президент Володимир Зеленський визнав: Україна витиснула війну на землю агресора.
- 27 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що з початку операції у Курській області Росії, Україна взяла у полон 594 ворожі солдати і контролює понад 100 населених пунктів, або 1294 кв км.
- За словами президента Володимира Зеленського, такі дії мають на меті створити буферну зону, щоб стати на заваді російським військовим операціям проти України.
- Правитель Росії Володимир Путін наполегливо продовжує применшувати результати успішної української операції на Курщині, намагаючись всіляко переконати російське суспільство, що контроль ЗСУ над сотнею населених пунктів у РФ нібито нічого не означає. Але 5 вересня заявив, що "священний обов'язок" російських солдатів – відвоювати назад частину Курської області РФ, яку зараз контролюють українські військові.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що через успіх курської операції ЗСУ Росія перекинула у Курську область РФ 60 тисяч своїх військових.