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Представник Індії збирається до Путіна говорити про "мирні зусилля" щодо України

Катерина ТищенкоНеділя, 8 вересня 2024, 17:57
Представник Індії збирається до Путіна говорити про мирні зусилля щодо України
прапор Індії, фото Pixabay

Радник з питань національної безпеки Індії Аджит Довал 10-11 вересня відвідає Москву, де зустрінеться з правителем Росії Володимиром Путіним і обговорить "мирні зусилля" для припинення війни в Україні.

Джерело: India Today з посиланням на джерела

Деталі: Зазначається, що Довал обговорить "мирні зусилля, спрямовані на врегулювання російсько-української війни".

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Під час свого візиту до РФ він також візьме участь у зустрічі БРІКС з питань безпеки, додали джерела.

Передісторія

  • 23 серпня прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді прибув до України. Це був перший офіційний візит індійського прем'єр-міністра до України за часи незалежності.
  • В рамках візиту Моді було узгоджено угоди про співпрацю між Україною та Індією в медичній, аграрній, гуманітарній та культурній сферах.
  • Перед поїздкою до України Моді відвідував Польщу і обговорював з прем'єром країни Дональдом Туском припинення розв'язаної РФ війни.
  • На початку липня, в день російської атаки на лікарню "Охматдит" у Києві, Моді відвідав Росію. На зустрічі із правителем РФ Володимиром Путіним закликав його припинити війну в Україні та заявив, що рішення не може бути знайдено на полі бою. 
  • Зеленський розкритикував зустріч Моді з правителем Росії Володимиром Путіним, назвавши її "руйнівним ударом по мирних зусиллях". У відповідь на це Індія викликала українського посла, щоб обговорити слова президента України.

ІндіяПутінРосія
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