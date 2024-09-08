Представник Індії збирається до Путіна говорити про "мирні зусилля" щодо України

Радник з питань національної безпеки Індії Аджит Довал 10-11 вересня відвідає Москву, де зустрінеться з правителем Росії Володимиром Путіним і обговорить "мирні зусилля" для припинення війни в Україні.

Джерело: India Today з посиланням на джерела

Деталі: Зазначається, що Довал обговорить "мирні зусилля, спрямовані на врегулювання російсько-української війни".

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Під час свого візиту до РФ він також візьме участь у зустрічі БРІКС з питань безпеки, додали джерела.

Передісторія: