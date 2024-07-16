Індії не сподобались слова Зеленського про зустріч Моді і Путіна, коли бомбили "Охматдит"
Індія викликала українського посла, щоб обговорити слова президента Володимира Зеленського щодо зустрічі в Росії прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді та російського правителя Володимира Путіна.
Джерело: The Economic Times
Дослівно: "У понеділок Індія обговорила з послом України в Індії зауваження, зроблені президентом Володимиром Зеленським на адресу прем'єр-міністра Нарендри Моді під час його візиту до Росії.
Як стало відомо ЕП, МЗС викликало українського посла в понеділок і порушило це питання. Це чітко вказує на невдоволення Делі позицією України щодо коментарів Зеленського на адресу прем'єр-міністра".
Деталі: Також стало відомо, що Індія відклала засідання спільної з Україною робочої групи з питань культури.
Минулого тижня Зеленський розкритикував зустріч Моді з правителем Росії Володимиром Путіним, назвавши її "руйнівним ударом по мирних зусиллях".
Зеленський заявив: "Сумно бачити, як лідер найбільшої в світі демократії обіймає найвідомішого в світі злочинця в Москві".
Минулого тижня Моді здійснив дводенний візит до Росії на 22-й щорічний саміт Індії після трирічної перерви. Останній саміт відбувся в грудні 2021 року, коли Путін відвідав Делі. Повідомляється, що візит Моді дав "великий поштовх економічному партнерству" з РФ.
8 липня під час ракетної атаки росіян окрім дитячої лікартні "Охматдит", один з ударів відбувся неподалік посольства Індії в Україні.
Нагадаємо:
- Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді на зустрічі із правителем РФ Володимиром Путіним закликав його припинити війну в Україні. Він заявив Путіну, що рішення не може бути знайдено на полі бою.
- Індійські видання з посиланням на джерела повідомили, що після зустрічі прем'єр-міністра Індії Нарендра Моді та правителя РФ Володимира Путіна, Росія вирішила звільнити всіх індійців, яких окупанти завербували для війни в Україні.
- Внаслідок ракетного удару росіян 8 липня у Києві було зафіксовано влучання у приміщення Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит". Один із корпусів було зруйновано. За даними столичної влади, 2 людини загинули та 32 дістали поранення. Згодом ще одна дитина померла у лікарні.
- Служба безпеки України кваліфікувала удар Росії по національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" як воєнний злочин і відкрила за цим фактом кримінальне провадження. За даними СБУ, для вогневого ураження медустанови окупанти застосували стратегічну крилату ракету Х-101.