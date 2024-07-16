Індії не сподобались слова Зеленського про зустріч Моді і Путіна, коли бомбили "Охматдит"

Індія викликала українського посла, щоб обговорити слова президента Володимира Зеленського щодо зустрічі в Росії прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді та російського правителя Володимира Путіна.

Джерело: The Economic Times

Дослівно: "У понеділок Індія обговорила з послом України в Індії зауваження, зроблені президентом Володимиром Зеленським на адресу прем'єр-міністра Нарендри Моді під час його візиту до Росії.

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Як стало відомо ЕП, МЗС викликало українського посла в понеділок і порушило це питання. Це чітко вказує на невдоволення Делі позицією України щодо коментарів Зеленського на адресу прем'єр-міністра".

Деталі: Також стало відомо, що Індія відклала засідання спільної з Україною робочої групи з питань культури.

Минулого тижня Зеленський розкритикував зустріч Моді з правителем Росії Володимиром Путіним, назвавши її "руйнівним ударом по мирних зусиллях".

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Зеленський заявив: "Сумно бачити, як лідер найбільшої в світі демократії обіймає найвідомішого в світі злочинця в Москві".

Минулого тижня Моді здійснив дводенний візит до Росії на 22-й щорічний саміт Індії після трирічної перерви. Останній саміт відбувся в грудні 2021 року, коли Путін відвідав Делі. Повідомляється, що візит Моді дав "великий поштовх економічному партнерству" з РФ.

8 липня під час ракетної атаки росіян окрім дитячої лікартні "Охматдит", один з ударів відбувся неподалік посольства Індії в Україні.

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