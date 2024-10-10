У Феодосії четверту добу горить нафтобаза
Четвер, 10 жовтня 2024, 11:17
У тимчасово окупованій Феодосії після атаки дронів 7 жовтня вже четверту добу горить нафтобаза, 1137 людей евакуювали з міста.
Джерело: "Крим.Реалії"
Деталі: Місцеві жителі повідомляють, що чорний дим досі підіймається над горизонтом, а в прилеглих будинках вибито вікна. Підконтрольний РФ глава міста Ігор Ткаченко 10 жовтня заявив про евакуацію 1137 осіб.
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Водночас, через значні витрати води на гасіння пожежі, підприємство "Вода Криму" попередило про можливе погіршення якості питної води та перебої водопостачання.
До того ж, окупаційна влада попередила мешканців про заплановані військові навчальні стрільби, що мають відбутися 10 жовтня.
Передісторія:
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- Вранці 7 жовтня повідомлялося, що у тимчасово окупованій Феодосії після атаки дронів горить нафтобаза, у місті ввели режим техногенної надзвичайної ситуації муніципального характеру.
- Пізніше в Міноборони РФ заявили, що вночі над Росією і тимчасово окупованим Кримом нібито збили 21 український дрон. Зазначали, що 12 БпЛА нібито збили над Кримом, 6 – над Курською областю і по 1 – над територіями Бєлгородської, Брянської та Воронезької областей РФ.
- Пізніше Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження нафтового терміналу окупантів у Феодосії.
- Також повідомлялося, що на території нафтобази в порту окупованої Феодосії, по якій успішно завдали удару Сили оборони, з осені 2022 року стояла система ППО "Панцир-С1".
- 8 жовтня голова окупаційної адміністрації міста Ігор Ткаченко повідомив, що евакуювали більше ніж тисячу людей.