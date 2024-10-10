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В российском заключении погибла украинская журналистка Виктория Рощина

Татьяна ОлейникЧетверг, 10 октября 2024, 18:47
В российском заключении погибла украинская журналистка Виктория Рощина
Фото из соцсетей Виктории Рощиной

В российском заключении погибла внештатный автор "Украинской правды" Виктория Рощина. В ГУР говорят, что журналистку должны были вернуть в Украину в ближайшее время, официального подтверждения о смерти РФ не предоставляла.

Источник: руководитель пресс-службы координационного штаба Петр Яценко в телемарафоне, представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии "Суспільному"

Прямая речь Яценко: "К сожалению, информация о смерти Виктории подтверждена. Мы знали Викторию. В 2022 году она делала материалы в координационном штабе, поэтому для нас это очень печальная новость и для всей украинской журналистики".

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Детали: По словам Яценко, об обстоятельствах смерти говорить рано, их устанавливают.

Юсов в четверг также сообщил, что Рощина должна была быть включена в один из ближайших обменов пленными. Ее должны были этапировать в тюрьму "Лефортово" в Москве, чтобы подготовить возвращение в Украину.

Прямая речь Юсова: "В ближайшее время она должна была быть дома, для этого было сделано все необходимое".

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Дополнено: В комментарии УП Юсов указал, что официального подтверждения со стороны России нет. В ГУР эту информацию получили и проверяют.

Обновлено: Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что уже имеет от российской стороны подтверждение о гибели Рощиной.

Издание "Ґрати" сообщило, что минобороны РФ назвало дату смерти журналистки. Письмо, датированное 2 октября, прислали по электронной почте и оно содержит информацию о дате смерти - 19 сентября 2024 года. Также говорилось о том, что ее тело вернут "украинской стороне в рамках обмена телами задержанных лиц". Обстоятельства и причины смерти не сообщаются.

Читайте тексты Виктории Рощиной на УП.

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