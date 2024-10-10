В российском заключении погибла украинская журналистка Виктория Рощина
В российском заключении погибла внештатный автор "Украинской правды" Виктория Рощина. В ГУР говорят, что журналистку должны были вернуть в Украину в ближайшее время, официального подтверждения о смерти РФ не предоставляла.
Источник: руководитель пресс-службы координационного штаба Петр Яценко в телемарафоне, представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии "Суспільному"
Прямая речь Яценко: "К сожалению, информация о смерти Виктории подтверждена. Мы знали Викторию. В 2022 году она делала материалы в координационном штабе, поэтому для нас это очень печальная новость и для всей украинской журналистики".
Детали: По словам Яценко, об обстоятельствах смерти говорить рано, их устанавливают.
Юсов в четверг также сообщил, что Рощина должна была быть включена в один из ближайших обменов пленными. Ее должны были этапировать в тюрьму "Лефортово" в Москве, чтобы подготовить возвращение в Украину.
Прямая речь Юсова: "В ближайшее время она должна была быть дома, для этого было сделано все необходимое".
Дополнено: В комментарии УП Юсов указал, что официального подтверждения со стороны России нет. В ГУР эту информацию получили и проверяют.
Обновлено: Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что уже имеет от российской стороны подтверждение о гибели Рощиной.
Издание "Ґрати" сообщило, что минобороны РФ назвало дату смерти журналистки. Письмо, датированное 2 октября, прислали по электронной почте и оно содержит информацию о дате смерти - 19 сентября 2024 года. Также говорилось о том, что ее тело вернут "украинской стороне в рамках обмена телами задержанных лиц". Обстоятельства и причины смерти не сообщаются.
Читайте тексты Виктории Рощиной на УП.
Предыстория:
- В марте 2022 года Рощину захватили российские оккупанты и 10 дней удерживали в Бердянске.
- В 2022 году Рощина написала для УП ряд репортажей с временно оккупированных территорий. В частности, о том, чем живет оккупированный Крым в войну, как на оккупированной Донетчине проходил псевдореферендум, и показала фоторепортаж из разрушенного Мариуполя.
- Для того чтобы попасть на оккупированную территорию, Рощина отправилась из Украины в Польшу 25 июля. Она планировала через Россию добраться на оккупированный восток Украины через 3 дня.
- Рощина исчезла 3 августа 2023 на оккупированной Россией территории, откуда она делала репортаж.
- В мае 2024 года Россия впервые признала, что задержала Рощину. Министерство обороны РФ направило письмо с подтверждением ее отцу, Владимиру Рощину.