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Лубінець: Росіяни підтвердили загибель журналістки Вікторії Рощиної у полоні

Станіслав ПогоріловЧетвер, 10 жовтня 2024, 23:12
Лубінець: Росіяни підтвердили загибель журналістки Вікторії Рощиної у полоні
Фото із соцмереж Вікторії Рощиної

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що вже має від російської сторони підтвердження про загибель української журналістки, позаштатної авторки "Української правди" Вікторії Рощиної, яку, за даними ГУР, мали повернути в Україну найближчим часом.

Джерело: Лубінець у Telegram, видання "Ґрати"

Пряма мова: "У мене є офіційне документальне підтвердження від російської сторони про смерть української журналістки Вікторії Рощиної, незаконно позбавленої свободи Росією. Щирі співчуття рідним і близьким Вікторії".

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Деталі: Омбудсмен нагадав, що журналістка зникла безвісти у серпні 2023 року на ТОТ України. У вересні того ж року родичі Рощиної звернулися до відповідних органів з заявою про її розшук. Звернення від рідних отримав і Офіс омбудсмана. І лише у травні 2024 року в Росії підтвердили, що вона затримана і перебуває на території РФ. Також було підтвердження від МКЧХ.

"В черговий раз у російській неволі гине людина, перебування якої у застінках РФ було підтверджене МКЧХ! Чому молода жінка померла, перебуваючи в російській неволі, – невідомо", - зазначив Лубінець.

За словами омбудсмена, він повідомив ООН та МКЧХ, щоб вони зафіксували факт загибелі журналістки, яку незаконно утримувала РФ.

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"Незаконні затримання і викрадення журналістів – зброя РФ проти свободи слова! Росія вкотре порушила Женевські конвенції та міжнародне гуманітарне право. Міжнародна спільнота повинна тиснути на Росію, аби всі винні у злочинах було притягнуті до відповідальності", - додав Лубінець.

Нагадаємо: Перед цим з'явилася інформація про загибель Рощиної у російському полоні. У ГУР повідомили, що журналістку мали повернути в Україну найближчим часом.

Оновлено: Видання "Ґрати" повідомило, що міноборони РФ назвало дату смерті журналістки. Лист, датований 2 жовтня, надіслали електронною поштою й він містить інформацію про дату смерті – 19 вересня 2024 року. Також йшлося про те, її тіло повернуть "українській стороні в рамках обміну тілами затриманих осіб". Обставини та причини смерті не повідомляються. 

Читайте тексти Вікторії Рощиної на УП.

Передісторія:

  • В березні 2022 року Рощину захопили російські окупанти і 10 днів утримували в Бердянську.
  • У 2022 році Рощина написала для УП низку репортажів з тимчасово окупованих територій. Зокрема, про те, чим живе окупований Крим у війнуяк на окупованій Донеччині проходив псевдореферендум, та показала фоторепортаж зі зруйнованого Маріуполя
  • Для того, щоб потрапити на окуповану територію, Рощина вирушила з України до Польщі 25 липня. Вона планувала через Росію дібратися на окупований схід України через 3 дні.
  • Рощина зникла 3 серпня 2023 року на окупованій Росією території, звідки вона робила репортаж. 
  • У травні 2024 року Росія вперше визнала, що затримала Рощину. Міністерство оборони РФ надіслало листа з підтвердженням її батькові, Володимиру Рощину.

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