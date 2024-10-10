Лубинец: Россияне подтвердили гибель журналистки Виктории Рощиной в плену

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что уже имеет от российской стороны подтверждение о гибели украинской журналистки, внештатного автора "Украинской правды" Виктории Рощиной, которую, по данным ГУР, должны были вернуть в Украину в ближайшее время.

Источник: Лубинец в Telegram, издание "Ґрати"

Прямая речь: "У меня есть официальное документальное подтверждение от российской стороны о смерти украинской журналистки Виктории Рощиной, незаконно лишенной свободы Россией. Искренние соболезнования родным и близким Виктории".

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Детали: Омбудсмен напомнил, что журналистка пропала без вести в августе 2023 года на ВОТ Украины. В сентябре того же года родственники Рощиной обратились в соответствующие органы с заявлением о ее розыске. Обращение от родных получил и Офис омбудсмена. И только в мае 2024 года в России подтвердили, что она задержана и находится на территории РФ. Также было подтверждение от МККК.

"В очередной раз в российской неволе погибает человек, пребывание которого в застенках РФ было подтверждено МККК! Почему молодая женщина умерла, находясь в российской неволе, - неизвестно", - отметил Лубинец.

По словам омбудсмена, он сообщил ООН и МККК, чтобы они зафиксировали факт гибели журналистки, которую незаконно удерживала РФ.

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"Незаконные задержания и похищения журналистов - оружие РФ против свободы слова! Россия в очередной раз нарушила Женевские конвенции и международное гуманитарное право. Международное сообщество должно давить на Россию, чтобы все виновные в преступлениях были привлечены к ответственности", - добавил Лубинец.

Напомним: Перед этим появилась информация о гибели Рощиной в российском плену. В ГУР сообщили, что журналистку должны были вернуть в Украину в ближайшее время.

Обновлено: Издание "Ґрати" сообщило, что минобороны РФ назвало дату смерти журналистки. Письмо, датированное 2 октября, прислали по электронной почте и оно содержит информацию о дате смерти - 19 сентября 2024 года. Также говорилось о том, что ее тело вернут "украинской стороне в рамках обмена телами задержанных лиц". Обстоятельства и причины смерти не сообщаются.

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