На нафтобазі у тимчасово окупованій Феодосії, яка палає з 6 жовтня після удару Сил оборони, у четвер вибухнула ще одна цистерна.

Джерело: місцеві телеграм канали, зокрема "Крымский ветер"

Деталі: Цей термінал найбільший у тимчасово окупованому Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів. Вони використовувалися, зокрема, і для забезпечення потреб окупаційної армії РФ.

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Нафтобаза в Феодосії палає четвертий день: вибухнула ще одна цистерна pic.twitter.com/EJsDoxKwI2 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 10, 2024

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