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Нафтобаза в Феодосії палає четвертий день: вибухнула ще одна цистерна

Тетяна ОлійникЧетвер, 10 жовтня 2024, 22:49
Нафтобаза в Феодосії палає четвертий день: вибухнула ще одна цистерна
скриншот

На нафтобазі у тимчасово окупованій Феодосії, яка палає з 6 жовтня після удару Сил оборони, у четвер вибухнула ще одна цистерна.

Джерело: місцеві телеграм канали, зокрема "Крымский ветер"

Деталі: Цей термінал найбільший у тимчасово окупованому Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів. Вони  використовувалися, зокрема, і для забезпечення потреб окупаційної армії РФ.

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Передісторія:

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  • Вранці 7 жовтня повідомлялося, що у тимчасово окупованій Феодосії після атаки дронів горить нафтобаза, у місті ввели режим техногенної надзвичайної ситуації муніципального характеру.
  • Пізніше в Міноборони РФ заявили, що вночі над Росією і тимчасово окупованим Кримом нібито збили 21 український дрон. Зазначали, що 12 БпЛА нібито збили над Кримом, 6 – над Курською областю і по 1 – над територіями Бєлгородської, Брянської та Воронезької областей РФ.
  • Пізніше Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження нафтового терміналу окупантів у Феодосії.
  • Також повідомлялося, що на території нафтобази в порту окупованої Феодосії, по якій успішно завдали удару Сили оборони, з осені 2022 року стояла система ППО "Панцир-С1". 

Крим
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