Нафтобаза в Феодосії палає четвертий день: вибухнула ще одна цистерна
Четвер, 10 жовтня 2024, 22:49
На нафтобазі у тимчасово окупованій Феодосії, яка палає з 6 жовтня після удару Сил оборони, у четвер вибухнула ще одна цистерна.
Джерело: місцеві телеграм канали, зокрема "Крымский ветер"
Деталі: Цей термінал найбільший у тимчасово окупованому Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів. Вони використовувалися, зокрема, і для забезпечення потреб окупаційної армії РФ.
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Нафтобаза в Феодосії палає четвертий день: вибухнула ще одна цистерна pic.twitter.com/EJsDoxKwI2— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 10, 2024
Передісторія:
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- Вранці 7 жовтня повідомлялося, що у тимчасово окупованій Феодосії після атаки дронів горить нафтобаза, у місті ввели режим техногенної надзвичайної ситуації муніципального характеру.
- Пізніше в Міноборони РФ заявили, що вночі над Росією і тимчасово окупованим Кримом нібито збили 21 український дрон. Зазначали, що 12 БпЛА нібито збили над Кримом, 6 – над Курською областю і по 1 – над територіями Бєлгородської, Брянської та Воронезької областей РФ.
- Пізніше Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження нафтового терміналу окупантів у Феодосії.
- Також повідомлялося, що на території нафтобази в порту окупованої Феодосії, по якій успішно завдали удару Сили оборони, з осені 2022 року стояла система ППО "Панцир-С1".