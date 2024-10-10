Нефтебаза в Феодосии пылает четвертый день: взорвалась еще одна цистерна

На нефтебазе во временно оккупированной Феодосии, которая пылает с 6 октября после удара Сил обороны, в четверг взорвалась еще одна цистерна.

Источник: местные телеграмм каналы, в частности "Крымский ветер"

Детали: Этот терминал крупнейший во временно оккупированном Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов. Они использовались, в частности, и для обеспечения потребностей оккупационной армии РФ.

Реклама:

Нафтобаза в Феодосії палає четвертий день: вибухнула ще одна цистерна pic.twitter.com/EJsDoxKwI2 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 10, 2024

Предыстория:

РЕКЛАМА: