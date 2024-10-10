Нефтебаза в Феодосии пылает четвертый день: взорвалась еще одна цистерна
Четверг, 10 октября 2024, 22:49
На нефтебазе во временно оккупированной Феодосии, которая пылает с 6 октября после удара Сил обороны, в четверг взорвалась еще одна цистерна.
Источник: местные телеграмм каналы, в частности "Крымский ветер"
Детали: Этот терминал крупнейший во временно оккупированном Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов. Они использовались, в частности, и для обеспечения потребностей оккупационной армии РФ.
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Нафтобаза в Феодосії палає четвертий день: вибухнула ще одна цистерна pic.twitter.com/EJsDoxKwI2— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 10, 2024
Предыстория:
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- Утром 7 октября сообщалось, что во временно оккупированной Феодосии после атаки дронов горит нефтебаза, в городе ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера.
- Позже в Минобороны РФ заявили, что ночью над Россией и временно оккупированным Крымом якобы сбили 21 украинский дрон. Сообщали, что 12 БпЛА якобы сбили над Крымом, 6 – над Курской областью и по 1 – над территориями Белгородской, Брянской и Воронежской областей РФ.
- Позже Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение нефтяного терминала оккупантов в Феодосии.
- Также сообщалось, что на территории нефтебазы в порту оккупированной Феодосии, по которой успешно нанесли удар Силы обороны, с осени 2022 года стояла система ПВО "Панцирь-С1".