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Зеленський представив прем'єрці Італії План перемоги

Ольга Глущенко П'ятниця, 11 жовтня 2024, 01:24
Зеленський представив прем'єрці Італії План перемоги
Зеленський і Мелоні, скриншот

Президент України Володимир Зеленський представив главі італійського уряду Джорджії Мелоні План перемоги.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова Зеленського: "Представив План перемоги Голові Ради міністрів Італії Джорджі Мелоні.

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Ми дуже продуктивно обговорили сьогодні всі аспекти Плану.

Головне – це посилити позиції України та наші відносини з найближчими партнерами таким чином, щоб ми створили необхідні умови, необхідну справедливу атмосферу для чесної дипломатії".

"Окремо хочу подякувати за надану нашій країні безпекову допомогу – передусім системи ППО, які рятують життя в наших містах і селах. Сьогодні ми також обговорили з Джорджею підготовку нового безпекового пакету".

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Що передувало: Зеленський прибув до Італії та зустрівся з Мелоні.

ЗеленськийІталія
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