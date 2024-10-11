Зеленський представив прем'єрці Італії План перемоги
П'ятниця, 11 жовтня 2024, 01:24
Президент України Володимир Зеленський представив главі італійського уряду Джорджії Мелоні План перемоги.
Джерело: Зеленський у Telegram
Пряма мова Зеленського: "Представив План перемоги Голові Ради міністрів Італії Джорджі Мелоні.
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Ми дуже продуктивно обговорили сьогодні всі аспекти Плану.
Головне – це посилити позиції України та наші відносини з найближчими партнерами таким чином, щоб ми створили необхідні умови, необхідну справедливу атмосферу для чесної дипломатії".
"Окремо хочу подякувати за надану нашій країні безпекову допомогу – передусім системи ППО, які рятують життя в наших містах і селах. Сьогодні ми також обговорили з Джорджею підготовку нового безпекового пакету".
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Що передувало: Зеленський прибув до Італії та зустрівся з Мелоні.