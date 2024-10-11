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Зеленский представил премьеру Италии План победы

Ольга ГлущенкоПятница, 11 октября 2024, 01:24
Зеленский представил премьеру Италии План победы
Зеленский и Мелони, скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский представил главе итальянского правительства Джорджии Мелони План победы.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь Зеленского: "Представил План победы Председателю Совета министров Италии Джорджии Мелони.

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Мы очень продуктивно обсудили сегодня все аспекты Плана.

Главное - это усилить позиции Украины и наши отношения с ближайшими партнерами таким образом, чтобы мы создали необходимые условия, необходимую справедливую атмосферу для честной дипломатии".

"Отдельно хочу поблагодарить за предоставленную нашей стране помощь в сфере безопасности - прежде всего системы ПВО, которые спасают жизни в наших городах и селах. Сегодня мы также обсудили с Джорджей подготовку нового пакета по безопасности".

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Что предшествовало: Зеленский прибыл в Италию и встретился с Мелони.

ЗеленскийИталия
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