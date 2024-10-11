Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Умєров призначив двох заступників і заявив про створення наглядових рад з контролю закупівель

"Українська правда"П'ятниця, 11 жовтня 2024, 17:20
Умєров призначив двох заступників і заявив про створення наглядових рад з контролю закупівель
Рустем Умєров. Фото: Міноборони

Міністр оборони Рустем Умєров призначив своїми заступниками Сергія Мельника та Сергія Боєва, а також повідомив про початок роботи наглядових рад Агентства оборонних закупівель і Державного оператора тилу.

Джерело: Міністертво оборони України, Рустем Умєров в Facebook

Деталі: Сергія Боєва призначили на посаду заступника міністра оборони з питань європейської інтеграції. До цього 41-річний Боєв працював заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.

Реклама:

Другий новопризначений заступник міністра оборони – бригадний генерал Сергій Мельник. Він відповідатиме за освітній, медичний напрямки, а також гуманітарне забезпечення і політику людського капіталу.

Своєю чергою, Умєров повідомив на своїй сторінці у Facebook про завершення створення наглядових рад для Агентства оборонних закупівель і Державного оператора тилу. На сайті Міноборони опублікували список членів наглядових рад

Пряма мова Умєрова: "Наглядові ради – важливий елемент для ефективного та прозорого управління закупівлями. Призначення їх є важливим кроком до відповідності міжнародним стандартам. Це гарантує незалежний контроль за процесами, мінімізує корупційні ризики та підвищує довіру до системи як всередині країни, так і з боку наших міжнародних партнерів.

РЕКЛАМА:

У складі рад будуть українські та міжнародні експерти, що дозволить інтегрувати найкращий світовий досвід у реформування нашої оборонної сфери".

Довідково:

У період з 2016 по 2022 роки Сергій Боєв обіймав керівні посади у державних компаніях НАК "Нафтогаз України" та АТ "Укргазвидобування".

Раніше Боєв працював у провідних міжнародних банківських установах, а також в консалтинговій компанії The Boston Consulting Group, що забезпечило йому значний досвід у сфері фінансів та управління.

Боєв має ступінь бакалавра міжнародної економіки, який здобув у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана, а також ступінь магістра з ділового адміністрування, який отримав у Вортонській бізнес-школі Університету Пенсильванії (США).

Сергій Мельник народився 12 липня 1977 року у Вінницькій області. З 1999 року проходив службу на різних посадах в бойових бригадах Протиповітряної оборони.

З листопада 2019 року обіймав посаду начальника Військово-юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

У 2022 році Сергій Мельник успішно закінчив курси вищого керівного складу стратегічного рівня (L-4) Національного університету оборони України.

З початку повномасштабного вторгнення керував обороною Харкова.

Новопризначений заступник міністра є доктором юридичних наук, професором військового права, заслуженим працівником освіти України та лауреатом Державної премії України в галузі освіти.

Читайте також: Сім питань до міністра Умєрова

Передісторія:

  • Представництво НАТО в Україні привітало створення наглядових рад для Агентства оборонних закупівель (АОЗ) і Державного оператора тилу (ДОТ).
  • Міністр оборони України Рустем Умєров 1 жовтня заявив, що продовжується реформування Агентства оборонних закупівель і Державного оператора тилу, що наближає ці процеси до стандартів НАТО.

Міноборони
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Опитування: Чверть українських біженців у Європі не планують повертатися в Україну

"Укренерго" фіксує зростання споживання електроенергії через обігрівачі

Канада надасть Україні пакет військової допомоги на близько $47 млн

Буданов: З 1 листопада 11 тисяч солдатів із КНДР будуть готові воювати проти України

Сили ППО збили 80 БпЛА над Україною, 44 зникли з радарів, ще близько 10 залишаються у повітрі

Лідери ЄС заявили про зупинення вступу Грузії до союзу

Усі новини...
Зеленський про смерть журналістки Вікторії Рощиної: її загибель – це справжній удар
IRIS-T, Skynex, "Гепарди": Німеччина з союзниками готує Україні пакет зброї на 1,4 млрд євро
Нацкомісія: Тарифи на тепло у деяких регіонах завищили на 70%
У мережі показали наслідки удару українських дронів по складах зберігання "Шахедів" під Єйськом
Останні новини
14:11
Nokia скорочує майже 2000 робочих місць у Китаї
14:06
Опитування: Чверть українських біженців у Європі не планують повертатися в Україну
14:00
Підозрюють отруєння невідомою речовиною: у Рівному розслідують смерть 3-річного хлопчика
13:51
футболРеванш "Динамо" та чорна мітка від "Шахтаря". Головні інтриги 10 туру УПЛ
13:44
"Укрзалізниця" виконала частину робіт по євроколії Чоп-Ужгород
13:40
Повітряна тривога через атаку дронів РФ на Київщині тривала понад 14 годин – ОВА
13:35
У Південній Кореї вважають, що КНДР, ймовірно, відправила в Росію цивільний персонал, а не війська 
13:23
Продажі iPhone 16 у Китаї зросли на 20%, попри потужну конкуренцію
13:11
Місячне гало та перламутрові хмари: полярники показали унікальні знімки неба над "Вернадським"
13:02
У вересні росіяни вбили й поранили щонайменше 1400 цивільних – ООН
Усі новини...
Реклама:
Реклама: