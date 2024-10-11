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ЄС відреагував на загибель в російському ув’язненні української журналістки Рощиної

Марія Ємець, Олександр ШумілінП'ятниця, 11 жовтня 2024, 18:19
ЄС відреагував на загибель в російському ув’язненні української журналістки Рощиної

У ЄС висловили обурення смертю української журналістки Вікторії Рощиної у російському полоні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву пресслужби Європейської служби зовнішніх дій

Деталі: "ЄС нажаханий звістками про смерть української журналістки-фрілансерки Вікторії Рощиної, яку свавільно й незаконно утримувала Росія. Наші думки з її родиною, друзями й колегами", – йдеться у заяві.

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У ній нагадали, чим займалася та чим була відома Вікторія Рощина, та відомі на цей час обставини її загибелі – під час перевезення з в’язниці у Таганрозі до Москви.

"Її доля – це трагічне нагадування про тисячі людей, затриманих на окупованих територіях України та у Росії, як і репресій, які застосовує російська влада, у тому числі у Росії", – зазначили у заяві.

У ній наголосили, що Росія несла повну відповідальність за долю журналістки після того, як її затримали на окупованих територіях. 

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"Вона стала тринадцятим журналістом з тих, які загинули з початку повномасштабного вторгення Росії в Україну. ЄС вимагає ретельного і незалежного розслідування, яке якнайшвидше прояснить усі обставини смерті Вікторії Рощиної", – наголосили у зовнішньодипломатичній службі. 

"ЄС глибоко стурбований триваючою практикою переслідування, залякування і застосування сили Росією проти журналістів та інших медійників, які працюють у зоні бойових дій… За порушення прав людини і зловживання проти журналістів не має бути безкарності. ЄС підкреслює рішучу налаштованість притягнути до відповідальності усіх виконавців та спільників у воєнних злочинах, скоєних у зв’язку із загарбницькою війною Росії проти України", – підсумовують у заяві. 

Вікторія Рощина зникла 3 серпня 2023 року на окупованій Росією території, звідки вона робила репортаж. 

У травні 2024 року Росія вперше визнала, що затримала Рощину. 

10 жовтня керівник пресслужби координаційного штабу Петро Яценко в телемарафоні повідомив, що Вікторія померла у полоні. Невдовзі це підтвердив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Офіс Генпрокурора повідомив, що кримінальне провадження, відкрите за фактом зникнення позаштатної авторки "Української правди"  Вікторії Рощиної, докваліфікували як воєнний злочин поєднаний з умисним вбивством.

ЄСРосіяЗМІ
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