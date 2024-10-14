Біля мітингу Трампа поліція затримала озброєного чоловіка

Під час чергового мітингу кандидата у президенти США Дональда Трампа поліція затримала озброєного чоловіка.

Джерело: The Associated Press

Деталі: Видання зазначає, що чоловіка зі штату Невада з дробовиком, зарядженим пістолетом і боєприпасами в машині заарештували на пропускному пункті біля мітингу Трампа в суботу ввечері у Південній Каліфорнії.

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Пізніше цього чоловіка звільнили під заставу в розмірі 5 тисяч доларів.

Підозрюваний, 49-річний житель Лас-Вегаса, був за кермом чорного позашляховика, який зупинили поліцейські в місті Коачеллі, йдеться в заяві департаменту шерифа округу Ріверсайд.

Чоловіка заарештували за підозрою у володінні зарядженою вогнепальною зброєю і магазином великої місткості, повідомили в департаменті.

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"Цей інцидент не вплинув на безпеку колишнього президента Трампа або відвідувачів заходу", – йдеться в заяві.

Підозрюваний має постати перед судом 2 січня 2025 року.

Передісторія: