Біля мітингу Трампа поліція затримала озброєного чоловіка
Під час чергового мітингу кандидата у президенти США Дональда Трампа поліція затримала озброєного чоловіка.
Джерело: The Associated Press
Деталі: Видання зазначає, що чоловіка зі штату Невада з дробовиком, зарядженим пістолетом і боєприпасами в машині заарештували на пропускному пункті біля мітингу Трампа в суботу ввечері у Південній Каліфорнії.
Пізніше цього чоловіка звільнили під заставу в розмірі 5 тисяч доларів.
Підозрюваний, 49-річний житель Лас-Вегаса, був за кермом чорного позашляховика, який зупинили поліцейські в місті Коачеллі, йдеться в заяві департаменту шерифа округу Ріверсайд.
Чоловіка заарештували за підозрою у володінні зарядженою вогнепальною зброєю і магазином великої місткості, повідомили в департаменті.
"Цей інцидент не вплинув на безпеку колишнього президента Трампа або відвідувачів заходу", – йдеться в заяві.
Підозрюваний має постати перед судом 2 січня 2025 року.
Передісторія:
- Раніше повідомлялося, що 15 вересня неподалік гольф-клубу кандидата в президенти США від республіканців Дональда Трампа Trump West Palm Beach у Флориді сталася стрілянина. ЗМІ писали що, що політик у цей час був у клубі. За словами джерел, стрілянина була не по Трампу, стрільці цілилися один в одного. Кандидат у президенти жодним чином не постраждав.
- Водночас спецслужби, зокрема ФБР, повідомили, що після цієї стрілянини розслідують можливий замах на Трампа.
- Президент США Джо Байден високо оцінив роботу Секретної служби та правоохоронних органів після цього інциденту, заявивши, що відчув "полегшення", почувши, що Трамп не постраждав.
- Видання CNN повідомило, що підозрюваного в імовірній спробі замаху на Трампа Райана Веслі Рута затримали. Видання також зазначило, що він висловлював у соцмережах підтримку Україні після вторгнення Росії.
- Трамп дістав поранення вуха під час замаху на нього на передвиборчому мітингу в Пенсільванії 13 липня.