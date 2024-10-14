Возле митинга Трампа полиция задержала вооруженного мужчину

Во время очередного митинга кандидата в президенты США Дональда Трампа полиция задержала вооруженного мужчину.

Источник: The Associated Press

Детали: Издание отмечает, что мужчину из штата Невада с дробовиком, заряженным пистолетом и боеприпасами в машине арестовали на пропускном пункте возле митинга Трампа в субботу вечером в Южной Калифорнии.

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Позже этого мужчину освободили под залог в размере 5 тысяч долларов.

Подозреваемый, 49-летний житель Лас-Вегаса, был за рулем черного внедорожника, который остановили полицейские в городе Коачелли, говорится в заявлении департамента шерифа округа Риверсайд.

Мужчину арестовали по подозрению во владении заряженным огнестрельным оружием и магазином большой емкости, сообщили в департаменте.

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"Этот инцидент не повлиял на безопасность бывшего президента Трампа или посетителей мероприятия", - говорится в заявлении.

Подозреваемый должен предстать перед судом 2 января 2025 года.

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