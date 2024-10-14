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Возле митинга Трампа полиция задержала вооруженного мужчину

Ольга ГлущенкоПонедельник, 14 октября 2024, 01:36
Возле митинга Трампа полиция задержала вооруженного мужчину
Дональд Трамп, фото Getty Images

Во время очередного митинга кандидата в президенты США Дональда Трампа полиция задержала вооруженного мужчину.

Источник: The Associated Press

Детали: Издание отмечает, что мужчину из штата Невада с дробовиком, заряженным пистолетом и боеприпасами в машине арестовали на пропускном пункте возле митинга Трампа в субботу вечером в Южной Калифорнии.

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Позже этого мужчину освободили под залог в размере 5 тысяч долларов.

Подозреваемый, 49-летний житель Лас-Вегаса, был за рулем черного внедорожника, который остановили полицейские в городе Коачелли, говорится в заявлении департамента шерифа округа Риверсайд.

Мужчину арестовали по подозрению во владении заряженным огнестрельным оружием и магазином большой емкости, сообщили в департаменте.

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"Этот инцидент не повлиял на безопасность бывшего президента Трампа или посетителей мероприятия", - говорится в заявлении.

Подозреваемый должен предстать перед судом 2 января 2025 года.

Предыстория:

  • Ранее сообщалось, что 15 сентября неподалеку гольф-клуба кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа Trump West Palm Beach во Флориде произошла стрельба. СМИ писали что, что политик в это время был в клубе. По словам источников, стрельба была не по Трампу, стрелки целились друг в друга. Кандидат в президенты никоим образом не пострадал.
  • В то же время спецслужбы, в частности ФБР, сообщили, что после этой стрельбы расследуют возможное покушение на Трампа.
  • Президент США Джо Байден высоко оценил работу Секретной службы и правоохранительных органов после этого инцидента, заявив, что почувствовал "облегчение", услышав, что Трамп не пострадал.
  • Издание CNN сообщило, что подозреваемого в предполагаемой попытке покушения на Трампа Райана Уэсли Рута задержали. Издание также отметило, что он выражал в соцсетях поддержку Украине после вторжения России.
  • Трамп получил ранение уха во время покушения на него на предвыборном митинге в Пенсильвании 13 июля.

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