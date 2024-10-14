Возле митинга Трампа полиция задержала вооруженного мужчину
Во время очередного митинга кандидата в президенты США Дональда Трампа полиция задержала вооруженного мужчину.
Источник: The Associated Press
Детали: Издание отмечает, что мужчину из штата Невада с дробовиком, заряженным пистолетом и боеприпасами в машине арестовали на пропускном пункте возле митинга Трампа в субботу вечером в Южной Калифорнии.
Позже этого мужчину освободили под залог в размере 5 тысяч долларов.
Подозреваемый, 49-летний житель Лас-Вегаса, был за рулем черного внедорожника, который остановили полицейские в городе Коачелли, говорится в заявлении департамента шерифа округа Риверсайд.
Мужчину арестовали по подозрению во владении заряженным огнестрельным оружием и магазином большой емкости, сообщили в департаменте.
"Этот инцидент не повлиял на безопасность бывшего президента Трампа или посетителей мероприятия", - говорится в заявлении.
Подозреваемый должен предстать перед судом 2 января 2025 года.
Предыстория:
- Ранее сообщалось, что 15 сентября неподалеку гольф-клуба кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа Trump West Palm Beach во Флориде произошла стрельба. СМИ писали что, что политик в это время был в клубе. По словам источников, стрельба была не по Трампу, стрелки целились друг в друга. Кандидат в президенты никоим образом не пострадал.
- В то же время спецслужбы, в частности ФБР, сообщили, что после этой стрельбы расследуют возможное покушение на Трампа.
- Президент США Джо Байден высоко оценил работу Секретной службы и правоохранительных органов после этого инцидента, заявив, что почувствовал "облегчение", услышав, что Трамп не пострадал.
- Издание CNN сообщило, что подозреваемого в предполагаемой попытке покушения на Трампа Райана Уэсли Рута задержали. Издание также отметило, что он выражал в соцсетях поддержку Украине после вторжения России.
- Трамп получил ранение уха во время покушения на него на предвыборном митинге в Пенсильвании 13 июля.