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Радник Зеленського заперечує тиск на УП

Альона Мазуренко , "Українська правда"Вівторок, 15 жовтня 2024, 14:22
Радник Зеленського заперечує тиск на УП
Дмитро Литвин і Володимир Зеленський, фото: Сергій Лещенко у Telegram

Радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин вдає, що не перешкоджає діяльності "Української правди" та нічого не знає про тиск на інші організації.

Джерело: Литвин в інтерв'ю Liga.net

Деталі: Литвин заявив, що не тисне на медіа, бо на попередніх заходах УП, проведених до призначення його радником, були присутні спікери від уряду і деякі спонсори були державними компаніями. За словами Литвина, він міг би цього "не допустити", правда, не пояснивши звідки у нього такі повноваження.

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Пряма мова: "Там були представники міністерств і Національного банку. Також побачив, що там були рекламодавці – державні компанії. Якби мені було цікаво цього не допустити, то що? Хіба не можна було зробити так, щоб цього не допустити?

Але ж вони були на івентах... Це факт, який можна побачити. І якщо вони хочуть сказати, що я їм якось обмежую… А якщо ти виправдовуєшся і кажеш, що це не я, то це виглядає невпевнено і непереконливо".

Деталі: Литвин не вважає за потрібне шукати пояснень щодо обмежень роботи УП, бо, мовляв, неможливо зробити ефективне спростування і йому ніхто не повірить, якщо він скаже, що нікому не телефонує і не забороняє контактувати із журналістами.

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"І якщо в них є там якесь, не знаю, моє повідомлення якимось мерам чи якимось рекламодавцям, де я щось забороняю, то хай просто це покажуть", - сказав він.

При цьому новопризначений радник президента стверджує, що за майже 3 роки його роботи в ОП УП не звертався до нього за коментарем, хоча якусь відповідальну посаду в Офісі він має із вересня 2024-го.

Водночас УП відправляла запит в Офіс про ситуацію з пресконференцією і нападками на журналіста Романа Кравця, але його просто проігнорували.

Щодо інших заяв про тиск ОП на громадські організації, зокрема від ексзаступниці глави МЗС Лани Зеркаль, Литвин заявив, що щось чув про це, але ніяк не перетинався з діяльністю Зеркаль.

Нагадаємо:

  • 9 жовтня "Українська правда" повідомила про системний тиск з боку Офісу президента. Зокрема, йдеться про блокування спікерів від влади щодо спілкування з журналістами "Української правди" та участі в заходах; тиск на бізнес з метою зупинити рекламну співпрацю з "Українською правдою".
  • За даними УП, радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин спускає "заборони" для силовиків і чиновників на спілкування із журналістами "Української правди".
  • На початку вересня 2024 року президент призначив Литвина офіційним радником з питань комунікацій.

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Офіс президентаЗМІ
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