Советник Зеленского отрицает давление на УП

Советник президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин делает вид, что не препятствует деятельности "Украинской правды" и ничего не знает о давлении на другие организации.

Источник: Литвин в интервью Liga.net

Детали: Литвин заявил, что не давит на медиа, потому что на предыдущих мероприятиях УП, проведенных до назначения его советником, присутствовали спикеры от правительства и некоторые спонсоры были государственными компаниями. По словам Литвина, он мог бы этого "не допустить", правда, не объяснив откуда у него такие полномочия.

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Прямая речь: "Там были представители министерств и Национального банка. Также увидел, что там были рекламодатели - государственные компании. Если бы мне было интересно этого не допустить, то что? Разве нельзя было сделать так, чтобы этого не допустить?

Но ведь они были на ивентах... Это факт, который можно увидеть. И если они хотят сказать, что я им как-то ограничиваю... А если ты оправдываешься и говоришь, что это не я, то это выглядит неуверенно и неубедительно".

Детали: Литвин не считает нужным искать объяснений относительно ограничений работы УП, потому что, мол, невозможно сделать эффективное опровержение и ему никто не поверит, если он скажет, что никому не звонит и не запрещает контактировать с журналистами.

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"И если у них есть там какое-то, не знаю, мое сообщение каким-то мэрам или каким-то рекламодателям, где я что-то запрещаю, то пусть просто это покажут", - сказал он.

При этом новоназначенный советник президента утверждает, что за почти 3 года его работы в ОП УП не обращался к нему за комментарием, хотя какую-то ответственную должность в Офисе он имеет с сентября 2024-го.

В тоже время УП отправляла запрос в Офис о ситуации с пресс-конференцией и нападками на журналиста Романа Кравца, но его просто проигнорировали.

Относительно других заявлений о давлении ОП на общественные организации, в частности от экс-заместителя главы МИД Ланы Зеркаль, Литвин заявил, что что-то слышал об этом, но никак не пересекался с деятельностью Зеркаль.

Напомним:

9 октября "Украинская правда" сообщила о системном давлении со стороны Офиса президента. В частности, речь идет о блокировании спикеров от власти относительно общения с журналистами "Украинской правды" и участия в мероприятиях; давление на бизнес с целью остановить рекламное сотрудничество с "Украинской правдой".

По данным УП, советник президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин спускает "запреты" для силовиков и чиновников на общение с журналистами "Украинской правды".

В начале сентября 2024 года президент назначил Литвина официальным советником по вопросам коммуникаций.

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