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В Херсонской области продолжительность комендантского часа увеличили на 2 часа

"Украинская правда"Вторник, 15 октября 2024, 15:44
В Херсонской области продолжительность комендантского часа увеличили на 2 часа
иллюстративное фото с сайта "Армія Inform"

На Херсонщине с 15 октября изменена продолжительность комендантского часа - теперь он начинается в 20 часов и заканчивается в 6 утра.

Источник: полиция Херсонской области

Дословно: "Решением Совета обороны Херсонщины отныне изменена продолжительность комендантского часа. Теперь он будет начинаться в 20:00 и заканчиваться в 06:00".

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Детали: В полиции напомнили, что во время комендантского часа находиться на улице и в других общественных местах, а также двигаться по области транспортом или пешком, строго запрещено.

С 1 апреля комендантский час на Херсонщине действовал с 21:00 до 05:00. Это было связано с увеличением светового дня.

Предыстория:

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  • С 28 августа комендантский час усилили в Покровской общине и в самом городе Покровске. Ограничения на передвижение будут действовать с 15:00 до 11:00.
  • Комендантский час усилили во всех населенных пунктах Селидовской и Кураховской общинах Донецкой области и будут действовать с 15:00 до 11:00, а на территории Константиновской общины Донецкой области – с 17:00 до 9:00.
  • 13 августа власти Харьковской области продлили комендантский час для 201 населенного пункта в приграничных районах – он будет действовать 16 часов в сутки – с 17:00 до 09:00.

комендантский часХерсонская область
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