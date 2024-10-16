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Росія атакувала Україну 136 ударними дронами: 51 збили, 60 локаційно втрачені, ще понад 20 у повітрі

Ірина БалачукСереда, 16 жовтня 2024, 07:57
Росія атакувала Україну 136 ударними дронами: 51 збили, 60 локаційно втрачені, ще понад 20 у повітрі
Шахед. Фото ілюстративне ДПСУ

У ніч на 16 жовтня росіяни атакували Україну 136 ударними безпілотниками, 51 дрон вдалося знищити, 60 були локаційно втрачені, 2 повернулися в напрямку Росії та ще понад 20 безпілотників перебувають у повітрі – по них ведеться бойова робота.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно ПС: "Станом на 7:00 в результаті протиповітряного бою збито 51 ворожий БпЛА в Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Тернопільській, Херсонській, Харківській, Житомирській, Донецькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Київській, Полтавській, Чернігівській та Чернівецькій областях.
Внаслідок активної протидії РЕБ 60 російських безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, інформація уточнюється".

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Деталі: Дрони загарбники запускали з районів російських міст Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ.

До відбиття нападу залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Також повідомляється, що від 19:00 15 жовтня до ранку 16 жовтня росіяни завдали удару по Донеччині зенітною керованою ракетою С-300/400 із тимчасово окупованої території Донеччини та керованою авіаційною ракетою Х-59 по Чернігівщині із повітряного простору Курської області РФ.

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Передісторія:

безпілотникиПовітряні сили ЗСУ
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