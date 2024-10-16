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Россия атаковала Украину 136 ударными дронами: 51 сбили, 60 локационно потеряны, еще более 20 в воздухе

Ирина БалачукСреда, 16 октября 2024, 07:57
Россия атаковала Украину 136 ударными дронами: 51 сбили, 60 локационно потеряны, еще более 20 в воздухе
Шахед. Фото иллюстративное ГПСУ

В ночь на 16 октября россияне атаковали Украину 136 ударными беспилотниками, 51 дрон удалось уничтожить, 60 были локационно потеряны, 2 вернулись в направлении России и еще более 20 беспилотников находятся в воздухе – по ним ведется боевая работа.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "По состоянию на 7:00 в результате противовоздушного боя сбит 51 вражеский БпЛА в Сумской, Черкасской, Кировоградской, Тернопольской, Херсонской, Харьковской, Житомирской, Донецкой, Днепропетровской, Николаевской, Киевской, Полтавской, Черниговской и Черновицкой областях.

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В результате активного противодействия РЭБ 60 российских беспилотников локационно потеряны в разных регионах Украины, информация уточняется".

Детали: Дроны захватчики запускали из районов российских городов Курск, Орел, Приморско-Ахтарск.

К отражению нападения привлекали авиацию, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

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Также сообщается, что с 19:00 15 октября до утра 16 октября россияне нанесли удар по Донецкой области зенитной управляемой ракетой С-300/400 с временно оккупированной территории Донецкой области и управляемой авиационной ракетой Х-59 по Черниговщине из воздушного пространства Курской области РФ.

Предыстория:

беспилотникиВоздушные силы ВСУ
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