Українська армія отримала новий дрон "Чаклун" для коригування артилерії – Міноборони
Середа, 16 жовтня 2024, 13:51
Міністерство оборони України дозволило постачання дрона "Чаклун" вітчизняного виробництва, здатного коригувати артилерійський вогонь.
Джерело: Міноборони
Деталі: У відомстві повідомили, що новий безпілотний комплекс збудований за літаковою схемою, вирізняється компактністю та багатофункціональністю.
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Дрон має високу стійкість до радіоелектронних перешкод, що є важливим фактором для виконання бойових завдань в умовах активного використання засобів РЕБ противником.
Крім того, "Чаклун" оснащений спеціально розробленим українськими програмістами програмним забезпеченням, яке дозволяє ефективно управляти дроном навіть в складних погодних умовах.
Передісторія:
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