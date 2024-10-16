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Українська армія отримала новий дрон "Чаклун" для коригування артилерії – Міноборони

"Українська правда"Середа, 16 жовтня 2024, 13:51
Українська армія отримала новий дрон Чаклун для коригування артилерії – Міноборони
Фото: Міноборони

Міністерство оборони України дозволило постачання дрона "Чаклун" вітчизняного виробництва, здатного коригувати артилерійський вогонь.

Джерело: Міноборони

Деталі: У відомстві повідомили, що новий безпілотний комплекс збудований за літаковою схемою, вирізняється компактністю та багатофункціональністю.

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Дрон має високу стійкість до радіоелектронних перешкод, що є важливим фактором для виконання бойових завдань в умовах активного використання засобів РЕБ противником.

Крім того, "Чаклун" оснащений спеціально розробленим українськими програмістами програмним забезпеченням, яке дозволяє ефективно управляти дроном навіть в складних погодних умовах.

Передісторія:

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  • 14 жовтня в Міноборони повідомили про інтеграцію платформи відеоаналізу Vezha, яка забезпечує оперативний доступ до відеотрансляцій з дронів у реальному часі, в бойову систему DELTA. Це підвищує точність та оперативність дій українських військових завдяки поліпшеній взаємодії та обміну даними між екіпажами дронів, артилерією та командними пунктами.
  • За перші дев'ять місяців 2024 року у Силах оборони України дозволили використання більше 140 безпілотних авіаційних та 33 наземних роботизованих комплексів українського виробництва.
  • Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що Україна нарощує виробництво зброї, військової техніки і дронів, проте все ще потребує значної західної допомоги у протистоянні російській агресії.
  • Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що до кінця року Україна виготовить 1,5 мільйона дронів. За словами голови уряду, Україна щодня працює з партнерами над збільшенням поставок зброї і посиленням розвитку власного ОПК.

безпілотникиЗбройні сили
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