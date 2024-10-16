Украинская армия получила новый дрон "Чаклун" для корректировки артиллерии – Минобороны
Среда, 16 октября 2024, 13:51
Министерство обороны Украины разрешило поставки дрона "Колдун" отечественного производства, способного корректировать артиллерийский огонь.
Источник: Минобороны
Детали: В ведомстве сообщили, что новый беспилотный комплекс построен по самолетной схеме, отличается компактностью и многофункциональностью.
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Дрон имеет высокую устойчивость к радиоэлектронным помехам, что является важным фактором для выполнения боевых задач в условиях активного использования средств РЭБ противником.
Кроме того, "Колдун" оснащен специально разработанным украинскими программистами программным обеспечением, которое позволяет эффективно управлять дроном даже в сложных погодных условиях.
Предыстория:
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- 14 октября в Минобороны сообщили об интеграции платформы видеоанализа Vezha, которая обеспечивает оперативный доступ к видеотрансляциям с дронов в реальном времени, в боевую систему DELTA. Это повышает точность и оперативность действий украинских военных благодаря улучшенному взаимодействию и обмену данными между экипажами дронов, артиллерией и командными пунктами.
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