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Украинская армия получила новый дрон "Чаклун" для корректировки артиллерии – Минобороны

"Украинская правда"Среда, 16 октября 2024, 13:51
Украинская армия получила новый дрон Чаклун для корректировки артиллерии – Минобороны
Фото: Минобороны

Министерство обороны Украины разрешило поставки дрона "Колдун" отечественного производства, способного корректировать артиллерийский огонь.

Источник: Минобороны

Детали: В ведомстве сообщили, что новый беспилотный комплекс построен по самолетной схеме, отличается компактностью и многофункциональностью.

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Дрон имеет высокую устойчивость к радиоэлектронным помехам, что является важным фактором для выполнения боевых задач в условиях активного использования средств РЭБ противником.

Кроме того, "Колдун" оснащен специально разработанным украинскими программистами программным обеспечением, которое позволяет эффективно управлять дроном даже в сложных погодных условиях.

Предыстория:

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  • 14 октября в Минобороны сообщили об интеграции платформы видеоанализа Vezha, которая обеспечивает оперативный доступ к видеотрансляциям с дронов в реальном времени, в боевую систему DELTA. Это повышает точность и оперативность действий украинских военных благодаря улучшенному взаимодействию и обмену данными между экипажами дронов, артиллерией и командными пунктами.
  • За первые девять месяцев 2024 года в Силах обороны Украины разрешили использование более 140 беспилотных авиационных и 33 наземных роботизированных комплексов украинского производства.
  • Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что Украина наращивает производство оружия, военной техники и дронов, однако все еще нуждается в значительной западной помощи в противостоянии российской агрессии.
  • Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что до конца года Украина изготовит 1,5 миллиона дронов. По словам главы правительства, Украина ежедневно работает с партнерами над увеличением поставок оружия и усилением развития собственного ОПК.

беспилотникиВооруженные силы
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