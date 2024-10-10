Рада виключила депутатів-втікачів Дмитрука та Одарченка зі складу комітетів
Четвер, 10 жовтня 2024, 12:18
Рада підтримала виключення двох депутатів-втікачів Артема Дмитрука та Андрія Одарченка зі складу комітетів.
Джерело: нардеп Ярослав Железняк у Telegram
Деталі: Одарченка виключили зі складу антикорупційного комітету, а Дмитрука – зі складу правоохоронного комітету. Таке рішення підтримали 245 нардепів.
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"Тепер вони вільні втікачі, необтяжені зайвою комітетською роботою", – зазначив Железняк.
Що було раніше: У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про відкликання народних депутатів-утікачів Артема Дмитрука та Андрія Одарченка з посад членів комітетів.
Передісторія:
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- 25 серпня стало відомо, що нардеп Артем Дмитрук, який в Україні захищав церкву Московського патріархату, незаконно виїхав за кордон. У Державному бюро розслідувань підтвердили, що Дмитрук незаконно перетнув кордон на Одещині та потрапив у Молдову. За даними УП, далі нардеп вирушив до Італії. Пізніше його бачили у Лондоні.
- Генпрокурор Андрій Костін 25 серпня повідомив про підозру цьому чинному народному депутату в участі у нападах на громадян, у тому числі правоохоронця, замаху на викрадення вогнепальної зброї тощо.
- 29 серпня підозрюваного у нападах на військового та правоохоронця народного депутата Дмитрука оголосили у розшук.
- 7 жовтня він приєднався в онлайн-режимі до засідання комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.
- 21 листопада 2023 року САП та НАБУ повідомили про підозру нардепу від фракції "Слуги народу" Андрію Одарченку, який намагався підкупити голову Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєма.
- 18 вересня 2024 року у САП запідозрили, що Одарченко втік за кордон. САП ініціювала стягнення в дохід держави 15 млн грн застави, яку раніше вніс депутат, та оголошення його в розшук.
- 19 вересня Вищий антикорупційний суд оголосив нардепа у державний та міжнародний розшук. Через кілька днів стало відомо, що Одарченко втік до Румунії та попросив там притулок.