Рада виключила депутатів-втікачів Дмитрука та Одарченка зі складу комітетів

Депутати-втікачі Андрій Одарченко (зліва) та Артем Дмитрук. Фото з Facebook депутатів. Колаж УП

Рада підтримала виключення двох депутатів-втікачів Артема Дмитрука та Андрія Одарченка зі складу комітетів.

Джерело: нардеп Ярослав Железняк у Telegram

Деталі: Одарченка виключили зі складу антикорупційного комітету, а Дмитрука – зі складу правоохоронного комітету. Таке рішення підтримали 245 нардепів.

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"Тепер вони вільні втікачі, необтяжені зайвою комітетською роботою", – зазначив Железняк.

Що було раніше: У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про відкликання народних депутатів-утікачів Артема Дмитрука та Андрія Одарченка з посад членів комітетів.

Передісторія:

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