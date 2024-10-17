Британська розвідка: Україна продовжує підривати військовий потенціал РФ в Криму

Розвідка Великої Британії, проаналізувавши удар по Феодосійському морському нафтовому терміналу в окупованому Криму 7 жовтня, зазначила, що Україна поступово продовжує підривати російський військовий потенціал на півострові.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд Міноборони Британії від 17 жовтня.

Деталі: Британська розвідка зазначила, що 7 жовтня 2024 року Україна завдала удару по Феодосійському морському нафтовому терміналу в окупованому Росією Криму.

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Цей термінал раніше потрапив під удар українських дронів у березні 2024 року.

"Українські атаки продовжують поступово підривати російський військовий потенціал на Кримському півострові", – зазначила британська розвідка.

В огляді акцентували, що цілі, які були вражені у 2024 році, також включали системи протиповітряної оборони, аеродроми, командні центри, військово-морські об'єкти, об'єкти логістики та переправу через Керченську протоку.

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