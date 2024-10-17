Британська розвідка: Україна продовжує підривати військовий потенціал РФ в Криму
Розвідка Великої Британії, проаналізувавши удар по Феодосійському морському нафтовому терміналу в окупованому Криму 7 жовтня, зазначила, що Україна поступово продовжує підривати російський військовий потенціал на півострові.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд Міноборони Британії від 17 жовтня.
Деталі: Британська розвідка зазначила, що 7 жовтня 2024 року Україна завдала удару по Феодосійському морському нафтовому терміналу в окупованому Росією Криму.
Цей термінал раніше потрапив під удар українських дронів у березні 2024 року.
"Українські атаки продовжують поступово підривати російський військовий потенціал на Кримському півострові", – зазначила британська розвідка.
В огляді акцентували, що цілі, які були вражені у 2024 році, також включали системи протиповітряної оборони, аеродроми, командні центри, військово-морські об'єкти, об'єкти логістики та переправу через Керченську протоку.
Передісторія:
- У вересні британська розвідка писала, що Росія прикриває Кримський міст за допомогою фізичного бар'єра, ППО та низки інших засобів, сподіваючись захистити його від нових українських ударів.
- Раніше розвідка відзначила зростання ролі морських дронів у російсько-українській війні, а також розповідала, що поцілений у порту Новоросійська великий десантний корабель "Олєнєгорський горняк" став найбільшим серйозно пошкодженим військовим судном РФ після потопленого крейсера "Москва".