Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Британская разведка: Украина продолжает подрывать военный потенциал РФ в Крыму

Уляна Кричковская, Анастасия ПроцЧетверг, 17 октября 2024, 12:43
Британская разведка: Украина продолжает подрывать военный потенциал РФ в Крыму
Российский флот. Иллюстративное фото: Getty Images

Разведка Великобритании, проанализировав удар по Феодосийскому морскому нефтяному терминалу в оккупированном Крыму 7 октября, отметила, что Украина постепенно продолжает подрывать российский военный потенциал на полуострове.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор Минобороны Великобритании от 17 октября.

Детали: Британская разведка отметила, что 7 октября 2024 года Украина нанесла удар по Феодосийскому морскому нефтяному терминалу в оккупированном Россией Крыму.

Реклама:
 
Фото: X

Этот терминал уже был обстрелян в марте 2024 года украинскими беспилотными летательными аппаратами.

"Украинские атаки продолжают постепенно подрывать российский военный потенциал на Крымском полуострове", – отметила британская разведка.

В обзоре акцентировали, что цели, которые были поражены в 2024 году, также включали системы противовоздушной обороны, аэродромы, командные центры, военно-морские объекты, объекты логистики и переправу через Керченский пролив.

РЕКЛАМА:

Предыстория:

  • В сентябре британская разведка писала, что Россия прикрывает Крымский мост с помощью физического барьера, ПВО и ряда других средств, надеясь защитить его от новых украинских ударов.
  • Ранее разведка отметила рост роли морских дронов в российско-украинской войне, а также рассказывала, что попавший в порту Новороссийска большой десантный корабль "Оленегорский горняк" стал самым серьезно поврежденным военным судном РФ после потопленного крейсера "Москва".

РосcияКрым
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Генсек ООН прибыл в Россию на саммит BRICS

футбол"Шахтер" снова не забил: горняки проиграли "Арсеналу" в Лондоне

Буданов: Первые войска КНДР могут прибыть в Курскую область уже 23 октября

Шмыгаль: Вместо МСЭК введут новую европейскую модель

МСЭК будут ликвидированы до 31 декабря – Зеленский ввел в действие решение СНБО

Генпрокурор Костин заявил об отставке

Все новости...
Росcия
4 "Шахеда" зашли в Беларусь, еще 7 пролетели транзитом – Беларускі Гаюн
В России рекордный дефицит кадров за всю историю - Центробанк
В России хотят запретить измерять скорость интернета популярным американским сервисом
Последние новости
04:46
ISW: Путин на саммите BRICS хочет создать механизмы для усиления войны
04:08
ФутболРоссийский бизнесмен хочет купить клуб итальянской Серии А
03:48
СМИ: Блогерша получила 6,65 млн грн за организацию чемпионата по спортивной гимнастике
03:10
В Киевской области ПВО работает по беспилотникам
02:38
Зеленский: Взаимное прекращение воздушных атак по энергетике может завершить горячую фазу войны
02:23
Что нужно знать об овуляции: наука развенчивает мифы
02:06
ФутболГендиректор "Шахтера": Судаков заинтересовал "Манчестер Сити"
01:13
ЦАХАЛ підтвердив ліквідацію ймовірного наступника Насралли
00:21
обновляетсяРоссийские военные запустили ударные дроны по Украине
00:13
Генсек ООН прибыл в Россию на саммит BRICS
Все новости...
Реклама:
Реклама: