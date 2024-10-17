Британская разведка: Украина продолжает подрывать военный потенциал РФ в Крыму

Разведка Великобритании, проанализировав удар по Феодосийскому морскому нефтяному терминалу в оккупированном Крыму 7 октября, отметила, что Украина постепенно продолжает подрывать российский военный потенциал на полуострове.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор Минобороны Великобритании от 17 октября.

Детали: Британская разведка отметила, что 7 октября 2024 года Украина нанесла удар по Феодосийскому морскому нефтяному терминалу в оккупированном Россией Крыму.

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Этот терминал уже был обстрелян в марте 2024 года украинскими беспилотными летательными аппаратами.

"Украинские атаки продолжают постепенно подрывать российский военный потенциал на Крымском полуострове", – отметила британская разведка.

В обзоре акцентировали, что цели, которые были поражены в 2024 году, также включали системы противовоздушной обороны, аэродромы, командные центры, военно-морские объекты, объекты логистики и переправу через Керченский пролив.

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